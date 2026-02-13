الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني

أخبار لبنان
2026-02-13 | 02:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني

أعلنت وزارة المالية في بيان، أنها "باتت اعتباراً من صباح اليوم، جاهزة لاجراء عمليات قبض الرسوم والضرائب وسواها عبر صناديقها في مختلف المراكز من محتسبيات وبعض الوزارات، عبر استخدام بطاقات الإئتمان المصرفي، وأيضاً عبر الدفع الالكتروني online عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة www.finance.gov.lb، هذا بالاضافة الى استمرارية استخدام الشيكات المسحوبة لصالح امين صندوق الخزينة المركزي". 

واوضحت أن "هذه الخطوة، وإن كانت تأتي في إطار خطة التحديث، فهي تهدف الى التخفيف عن المكلفين أي أعباء وتسرّع في آليات حركة انسياب الاموال بين المواطن والادارات الرسمية".

أخبار لبنان

أعلنت

جهوزيتها

الرسوم

صناديق

الوزارة

بطاقات

الائتمان

المصرفي

والدفع

الإلكتروني

LBCI التالي
دريان في افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في المقاصد: وقفة عز وافتخار بما تقدمه الجمعية
قوى الأمن: دهم شقّتَين في الشياح وتوقيف متورّطَين وضبط أسلحة حربية وذخائر معدّة للتخزين والاتجار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين

LBCI
اقتصاد
08:28

هذا ما أعلنه وزير المالية بشأن صناديق القبض للرسوم والضرائب...

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

بلومبرغ: أميركا تدرس إجراء لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

وزارة التربية: "اليونيسف" حولت الدفعة الأولى من مستحقات الصناديق الى 1180 مدرسة وثانوية رسمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:28

الرئيس الحريري استقبل سفيري الولايات المتحدة وفرنسا والمنسقة الأممية في بيت الوسط

LBCI
أخبار لبنان
05:21

قبلان: الجنوب أولاً وبناء القوة الداخلية ضمانة السيادة والعدالة

LBCI
أخبار لبنان
04:28

وزارة الداخلية والبلديات تدعو للترشح للانتخابات عبر فيديو تحت شعار "لأنكن صوت الوطن وصورته، ترشحوا"

LBCI
أخبار لبنان
04:27

منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل للـLBCI: قرار سعد الحريري بشأن العودة الى الحياة السياسية والانتخابات...يُعلن غدًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-28

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-11

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
منوعات
2026-02-08

بيان فدرالي حول وفاة جيفري إبستين يثير الجدل... تاريخه يعود إلى اليوم السابق لانتحاره!

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

وزارة الزراعة تتحضر للمؤتمر الأول للاستثمار الزراعي في أيار المقبل: نحو شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد الأخضر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

LBCI
أخبار لبنان
13:08

مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
فنّ
12:39

وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان

LBCI
اخبار البرامج
16:00

الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين

LBCI
اسرار
23:46

اسرار الصحف 13-02-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More