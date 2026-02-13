سلام يؤكد دعم لبنان لنزع السلاح النووي خلال لقائه المديرة التنفيذية للحملة العالمية للقضاء على الأسلحة النووية

اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بالمديرة التنفيذية للحملة العالمية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك، التي نالت جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٧.

وثمّن الرئيس سلام الدور الريادي الذي تقوم به هذه المنظمة في سبيل نزع السلاح النووي وتعزيز السلم العالمي.

وقال الرئيس سلام: ”قد اعربت للسيدة بارك أن الموقف الثابت للبنان، ومعه جميع أعضاء جامعة الدول العربية، الداعي إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، أخذ يكتسب اليوم أهميةً أكثر من أي وقتٍ مضى، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب، ومن ازديادٍ مقلق في الإنفاق على التسلّح، ومن عودة الارتفاع في عدد الرؤوس النووية بعد أن كان قد أخذ ينخفض منذ منتصف ثمانينيات القرن“.

وأكد سلام أنّ لبنان، الذي كان من بين الدول الأولى التي صوّتت عام ٢.١٦ في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح اعتماد «معاهدة حظر الأسلحة النووية»، سيواصل التصويت لصالح القرارات التي تحثّ كل الدول على الانضمام إلى هذه المعاهدة.