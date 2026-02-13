الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هاني بحث مع الصمد ووفد العاملين في التشحيل ملف الغابات ومع وفد الهيئة الدولية للصليب الأحمر دعم المزارعين

أخبار لبنان
2026-02-13 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هاني بحث مع الصمد ووفد العاملين في التشحيل ملف الغابات ومع وفد الهيئة الدولية للصليب الأحمر دعم المزارعين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هاني بحث مع الصمد ووفد العاملين في التشحيل ملف الغابات ومع وفد الهيئة الدولية للصليب الأحمر دعم المزارعين

استقبل وزير الزراعة نزار هاني النائب جهاد الصمد وعددا من أصحاب الرخص والعاملين في مجال التشحيل، وتم البحث في ملف الغابات واستثمارها وخصوصاً "لجهة تطبيق القوانين المرعية الإجراء لحماية الغابات وتنظيم استثمار الحطب الناتج عن عملية التشحيل من خلال الرخص القانونية".

اثر اللقاء أكد الوزير  هاني ان "وزارة الزراعة، إلى جانب النواب والنحالين، تنظر إلى التعديات والمخالفات الصغيرة والكبيرة بنظرة واحدة"، واشار إلى أن "القضاء هو الجهة التي تحدد مصير رخص التشحيل وتنظيف الغابات"، وأوضح  أن أي "مخالفة، مهما كان حجمها، تؤدي إلى تعليق مفعول الرخصة فورياً حتى صدور حكم قضائي، إما بإيقاف العمل لسنوات، أو السماح باستئناف النشاط بعد قرار قضائي واضح يبلغ الجهات المعنية عبر مخفر المنطقة أو الجهة التي حررت المحضر".

وختم لافتا إلى أن "الوضع في قضاء البترون يتطلب معالجة جذريّة"، مؤكداً "عزمه تحويل هذه التجربة إلى نموذج يُعمم على جميع الأقضية، لا سيما مع تصاعد اعتراضات النواب والمواطنين والنحالين، وحرص جميع المسؤولين على مكافحة المخالفات الكبيرة التي تهدد الغابات، بما في ذلك أعمال تدمير تحت ستار استثمار الغابات".

من جهته، شدد الصمد على "أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالغابات وتنظيفها وحمايتها"، مؤكداً أن "لا حماية لأي مخالف، وأن الجميع ملتزم انفاذ القانون ومعاقبة المعتدين، وإرشاد المخالفين وتوجيههم للطريق الصحيح، بما يضمن استدامة الغابات وحفظها وهو ما تعمل عليه وزارة الزراعة وأجهزتها المختصة".

وتؤكد وزارة الزراعة أن حراس الأحراج في مديرية التنمية الريفية يواصلون متابعة الأشغال القانونية والإشراف عليها بشكل مستمر، ويقدمون محاضرهم إلى القضاء المختص ويلتزمون بما يصدر عنه من أحكام وقرارات، كما تدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو اعتداء على الغابات لضمان اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

ثم استقبل هاني وفداً من الهيئة الدولية للصليب الأحمر  برئاسة  Agnes Dhur، وتم البحث في مشروع دعم المزارعين في القرى الحدودية الجنوبية التي تعرّضت للاعتداءات، مع التركيز على التعاونيات الزراعية والشركات الصغيرة، "في خطوة تؤكد حرص وزارة الزراعة على حماية القطاع الزراعي ودعم صمود المزارعين في المناطق المتضررة".

أخبار لبنان

الصمد

العاملين

التشحيل

الغابات

الهيئة

الدولية

للصليب

الأحمر

المزارعين

LBCI التالي
منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل للـLBCI: قرار سعد الحريري بشأن العودة الى الحياة السياسية والانتخابات...يُعلن غدًا
سلام يؤكد دعم لبنان لنزع السلاح النووي خلال لقائه المديرة التنفيذية للحملة العالمية للقضاء على الأسلحة النووية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-10

بري بحث مع جهاد الصمد في المستجدات واستقبل بعثة صندوق النقد الدولي

LBCI
أخبار لبنان
11:13

تيمور جنبلاط بحث في شؤون المزارعين مع هاني واستقبل رئيسة مجلس كتاب العدل

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-21

البستاني بحث والسفير الصيني في الإتفاقيّات التجاريّة ومع وفد الإتحاد الأوروبي في مشروع قانون الإنتظام المالي

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-02

نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب: تتناقض مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:38

رئيس الجمهورية اطلع من نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:13

اليمن ينوه بجهود المعنيين بمرفأ بيروت لتيسير العمل ورفع الانتاجية في حركة البضائع

LBCI
أخبار لبنان
10:05

مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية

LBCI
أخبار لبنان
09:13

تعاون بين جامعة الروح القدس - الكسليك وملتقى التأثير المدني لتعزيز الدستور والمواطنة السيادية والحوكمة الرشيدة والحياد الإيجابي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-21

الرئيس عون لاعضاء السلك القنصلي: نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان والانتخابات النيابية يجب ان تجرى في مواعيدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28

بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا

LBCI
أخبار لبنان
04:27

منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل للـLBCI: قرار سعد الحريري بشأن العودة الى الحياة السياسية والانتخابات...يُعلن غدًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:23

جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط

LBCI
رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:17

بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه

LBCI
أخبار لبنان
06:48

تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت

LBCI
حال الطقس
05:17

ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة

LBCI
خبر عاجل
09:13

نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

LBCI
أخبار لبنان
13:08

مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية

LBCI
اخبار البرامج
16:00

الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين

LBCI
أخبار لبنان
05:31

بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More