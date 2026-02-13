الأخبار
منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل للـLBCI: قرار سعد الحريري بشأن العودة الى الحياة السياسية والانتخابات...يُعلن غدًا
أخبار لبنان
2026-02-13 | 04:27
منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل للـLBCI: قرار سعد الحريري بشأن العودة الى الحياة السياسية والانتخابات...يُعلن غدًا
أكد منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى، للـLBCI، أن الزخم الشعبي حول التيار ازداد والناس تشتاق لعودة الرئيس سعد الحريري، مشيراً إلى أنّ أحمد الحريري يُكمل مهامه في التيار بعيدًا عن كلّ ما أُشيع.
وقال موسى "جمعنا تاريخ مع القوات ونحن ننظر الى المستقبل ولن ننكش دفاتر الماضي وقمنا بمراجعة وبالسياسة نلتقي مع كل من يُغلّب مصلحة لبنان وعروبته كما تربطنا بالحزب الاشتراكي علاقة تاريخية".
وعن تجارب "المستقبل" مع التيار الوطني الحر، وصفها موسى بأنها "أكثر من سيئة" بسبب انقلاب الأخير على التسوية الرئاسية، مؤكداً أن "المستقبل" لن يُلدغ من الجحر مرتين، وأنه من سابع المستحيلات أن يكون حليفاً لحزب الله.
وشدد موسى على أنّ التيار لن يقدّم هدية لأحد في الانتخابات ولن يسمح لأي طرف بالتسلّق على أكتافه.
وأضاف أنّ تيار المستقبل سيتلقف أي قرار يتخذه الرئيس سعد الحريري يوم غد في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، في ما يخص العودة إلى الحياة السياسية والانتخابات المقبلة.
