قبلان: الجنوب أولاً وبناء القوة الداخلية ضمانة السيادة والعدالة

طالب المفتي الجعفري الممتازالشيخ أحمد قبلان الفريق الحاكم بأن يكون ضامناً سيادياً عادلاً، لا سيّداً على الزواريب ومنبطحاً وذليلاً بالجبهة الجنوبية، لافتاً الى ضرورة إغاثة الجنوب ونشر الجيش على الحافة الأمامية وفي كل جنوب النهر. ورأى ان ترك الجنوب والضاحية والبقاع لمصيرهم وقاحة ما بعدها وقاحة ، واكد الا قداسة للسلطة إن لم يكن هناك عمل، والا شرعية لأي قرار ضدّ الوطن وضروراته، ولا حصانة لحاكم لا يعرف أسماء القرى والبلدات الجنوبية وخاصة على الحافة الأمامية".

وشدد قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أن "الجنوب أولاً، والحافة الأمامية مقياس لوجود الدولة من عدمها.

كما طالب ببناء القوة الداخلية بما يتناسب مع قوة الثبات والتضحيات والصمود، محذراً من فتنة واشنطن وتل أبيب ومشاريع ابتلاع بلدنا.



ودعا قبلان الحكومة بتأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وأن لا تجعل البلد فريسة سهلة للمصارف والكارتيلات المالية، بوجود سلطة فاشلة لا دخل لها بعالم الرقابة والبرامج والمبادرات الإنقاذية والأجور العادلة، فضلاً عن فشل الحكومة بسوق العمل، وهو فشل بصميم وظيفة الدولة، ورأى ان ما نعيشه اليوم مقبرة سياسية مخيفة وإسفاف إلى أدنى درجة.