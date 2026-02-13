الرئيس الحريري استقبل سفيري الولايات المتحدة وفرنسا والمنسقة الأممية في بيت الوسط

استهل الرئيس سعد الحريري لقاءاته قبل ظهر اليوم في "بيت الوسط" بلقاء السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود، وجرى عرض لآخر التطورات المحلية والإقليمية.



بلاسخارت



كما استقبل الرئيس الحريري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وعرض معها المستجدات.



ماغرو



ثم التقى السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وبحث معه التطورات والعلاقات بين البلدين.