بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
أخبار لبنان
2026-02-13 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في في العاشر من ايار المقبل وقال إن هذا ما أبلغه لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة.
ورأى بري خلا لقائه نقيب المحامين في بيروت وعدد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد،انه من غير الجائز مع بداية عهد جديد اعاقة انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية .
وأعتبر رئيس المجلس ان إقرار قانون الفجوة المالية يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي مشيرا إلى أن المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار شرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلا لانه حق مقدس للمودعين.
و حذر من خطورة ملامسة الذهب في معالجة هذه القضية من بيع أو تسييل لأن لبنان ليس بلدا فقيرا أو مفلساً هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب.
وفي شأن الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، جدد الرئيس بري التأكيد ان معالجة هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية بإمتياز وإنشاء صندوق وطني لأنماء طرابلس والشمال.
