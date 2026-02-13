الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري

أخبار لبنان
2026-02-13 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في في العاشر من ايار المقبل وقال إن هذا ما أبلغه لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة.
ورأى بري خلا لقائه نقيب المحامين في بيروت وعدد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد،انه من غير الجائز مع بداية عهد جديد اعاقة انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية .
وأعتبر رئيس المجلس ان إقرار قانون الفجوة المالية يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي مشيرا إلى أن المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار  شرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلا لانه حق مقدس للمودعين.
و حذر من خطورة ملامسة الذهب في معالجة هذه القضية من بيع أو تسييل لأن لبنان ليس بلدا فقيرا أو مفلساً هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين  وبالذهب.
 
وفي شأن الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، جدد الرئيس بري التأكيد ان معالجة هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية بإمتياز وإنشاء صندوق وطني لأنماء طرابلس والشمال.

أخبار لبنان

الجائز

بداية

إنطلاقته

بتعطيل

تأجيل

تمديد

إستحقاق

دستوري

LBCI التالي
"وطن الإنسان": أولوية الداخل وتعديل القانون الانتخابي… وإنصاف المتقاعدين أولًا
الرئيس الحريري استقبل سفيري الولايات المتحدة وفرنسا والمنسقة الأممية في بيت الوسط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-20

الصايغ من بكركي: لم نقبل مرة أن يتم التأجيل أو التلاعب في الاستحقاق الانتخابي

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

الرئيس عون: الانتخابات النيابية قائمة وليس مسموحًا أن لا تُقام في موعدها إذ إنها استحقاق دستوريّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-04

فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
05:58

عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الراعي بحث مع وديع الخازن الاوضاع والمستجدات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-30

الحكومة اليمنية تثمن المواقف التاريخية للسعودية: ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-09

فنزويلا تجري محادثات مع واشنطن لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-29

رويترز عن دبلوماسيين: وزراء من الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

سلام: لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل ولن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:52

كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
04:13

الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

LBCI
آخر الأخبار
15:33

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
11:30

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تتألّق بإطلالة رومانسية في عيد الحب (صور)

LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
حال الطقس
02:45

استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:51

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
فنّ
12:00

بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
02:35

سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More