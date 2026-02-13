بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 وتقدم بأول طلب ترشيح عن دائرة صور - الزهراني، اضافة الى ترشح النائب قبلان قبلان عن دائرة البقاع الغربي وراشيا رسمياً.