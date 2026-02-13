اللواء شقير استقبل السفير الإيراني في زيارة وداعية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية، وتمنّى له التوفيق في مهامه الجديدة.

