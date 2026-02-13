جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل

في ختام جولة الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء الماضي، اكد وزير المال ياسين جابر ان الامور تتطور نحو الافضل مع الصندوق لافتا الى ان المباحثات ركزت بشكل اساسي على قانوني الفجوة المالية واصلاح المصارف والتعديلات المقترحة من قبل صندوق النقد .