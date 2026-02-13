الأخبار
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
أخبار لبنان
2026-02-13 | 06:23
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
في ختام جولة الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء الماضي، اكد وزير المال ياسين جابر ان الامور تتطور نحو الافضل مع الصندوق لافتا الى ان المباحثات ركزت بشكل اساسي على قانوني الفجوة المالية واصلاح المصارف والتعديلات المقترحة من قبل صندوق النقد .
أخبار لبنان
المباحثات
صندوق
النقد
تتطور
الأفضل
d-none hideMe
