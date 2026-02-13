الأخبار
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
أخبار لبنان
2026-02-13 | 06:48
مشاهدات عالية
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي: "بتاريخ 14-2-2026، وبمناسبة الذكرى السنويّة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في محلة وسط بيروت، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
عزل ساحة الشهداء اعتبارًا من منتصف ليل تاريخ 14/13-2-2026 وفقًا لما يلي:
إزالة السيارات من محيط ساحة الشهداء، وشارع رياض الصلح.
إقفال الطريق عند تقاطع ويغان – فندق Le Gray باتجاه جامع محمد الأمين.
منع مرور السير عند تقاطع الأمير بشير – شارع دمشق باتجاه ساحة الشهداء.
منع وقوف السيارات أمام الشعلة في محلة السان جورج اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 14-2-2026.
منع مرور السير كليًّا اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 14-2-2026 في الأماكن التالية:
من أمام تمثال المغترب باتجاه ويغان وتحويله نحو الطريق البحرية.
من شارع جورج حداد باتجاه شارع ويغان.
من شارع دمشق- منعطف الموارد، وتحويل السير باتجاه بشارة الخوري.
نزلة سليم سلام باتجاه الاسكوا، وتحويل السير باتجاه برج المر وبرج الغزال.
من تقاطع باب ادريس باتجاه الكبوشية وشارع رياض الصلح (المصارف).
من النفق المؤدي من ساحة رياض الصلح باتجاه سليم سلام.
طريق الأمير بشير بكاملها.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم ركن سياراتهم في الشوارع المذكورة أعلاه بتاريخي 13و14-2-2026 وفقًا للتواقيت المذكورة، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلاً لحركة المرور".
أخبار لبنان
بذكرى
استشهاد
الحريري
بيروت
أخبار لبنان
2026-02-04
مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه
أخبار لبنان
2026-02-04
مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
01:16
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة
أخبار لبنان
01:16
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة
آخر الأخبار
14:27
وصول الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في إحياء الذكرى 21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يوم السبت
آخر الأخبار
14:27
وصول الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في إحياء الذكرى 21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يوم السبت
أخبار لبنان
10:38
رئيس الجمهورية اطلع من نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان
أخبار لبنان
10:38
رئيس الجمهورية اطلع من نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان
أخبار لبنان
10:13
اليمن ينوه بجهود المعنيين بمرفأ بيروت لتيسير العمل ورفع الانتاجية في حركة البضائع
أخبار لبنان
10:13
اليمن ينوه بجهود المعنيين بمرفأ بيروت لتيسير العمل ورفع الانتاجية في حركة البضائع
أخبار لبنان
10:05
مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية
أخبار لبنان
10:05
مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية
أخبار لبنان
09:13
تعاون بين جامعة الروح القدس - الكسليك وملتقى التأثير المدني لتعزيز الدستور والمواطنة السيادية والحوكمة الرشيدة والحياد الإيجابي
أخبار لبنان
09:13
تعاون بين جامعة الروح القدس - الكسليك وملتقى التأثير المدني لتعزيز الدستور والمواطنة السيادية والحوكمة الرشيدة والحياد الإيجابي
أخبار دولية
2025-11-25
العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في السودان
أخبار دولية
2025-11-25
العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في السودان
فنّ
12:39
وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان
فنّ
12:39
وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان
أخبار لبنان
08:10
مصرف لبنان: اجتماعات في فرنسا ضمن تحقيقات مالية وجهود لاستعادة الأصول وتعزيز المساءلة
أخبار لبنان
08:10
مصرف لبنان: اجتماعات في فرنسا ضمن تحقيقات مالية وجهود لاستعادة الأصول وتعزيز المساءلة
أخبار لبنان
2025-10-24
بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع
أخبار لبنان
2025-10-24
بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع
أخبار لبنان
06:23
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
أخبار لبنان
06:23
جابر: المباحثات مع صندوق النقد تتطور نحو الأفضل
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
1
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
2
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
3
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
4
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
5
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
6
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
7
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
8
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
