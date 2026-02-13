الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون إطلع من رياشي على نتائج زيارة "القوات" لدمشق..وعشية استشهاد الحريري دعا لتجديد الالتزام بقيام دولة قوية

أخبار لبنان
2026-02-13 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون إطلع من رياشي على نتائج زيارة &quot;القوات&quot; لدمشق..وعشية استشهاد الحريري دعا لتجديد الالتزام بقيام دولة قوية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عون إطلع من رياشي على نتائج زيارة "القوات" لدمشق..وعشية استشهاد الحريري دعا لتجديد الالتزام بقيام دولة قوية

 قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عشية الذكرى ال21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري التي تصادف غدا: "نفتقد اليوم رجلا كرس حياته لمشروع الدولة ولإعادة إعمار لبنان وتعزيز حضوره العربي والدولي.

لقد آمن الرئيس الشهيد بلبنان الدولة والمؤسسات وبالعيش المشترك، وبأن النهوض الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان والتعليم والاقتصاد، وشكل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ وطننا ورسالة بأن بناء الدولة يتطلب تضحيات جساما.

إن الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولة قوية عادلة تحكم بالقانون وتصون وحدتها الوطنية وتضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.

رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحفظ لبنان وشعبه".

الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية وسياسية وانمائية.

الحاج

والتقى الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الاتصالات شارل الحاج واطلع منه على شؤون وزارته.

بعد اللقاء، قال الحاج: "اطلعت الرئيس عون على خطة وزارة الاتصالات للتسعين يوما الأخيرة من عمر الحكومة، لا سيما على مستوى استكمال تطبيق القانون 436 وتحسين الخدمات. ولمست كالعادة دعمه لكل خطوة في سبيل الوصول إلى الدولة القوية والفاعلة في حياة مواطنيها".

الرياشي

نيابيا، استقبل الرئيس عون عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اطلعه على نتائج زيارة وفد حزب "القوات اللبنانية" لدمشق والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين.

ديب

واستقبل الرئيس عون النائب السابق حكمت ديب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، وهواجس اللبنانيين عموما وأبناء منطقة بعبدا خصوصا وحاجاتهم في المجالات كافة.

رئيس مجموعة CMA-CGM

وعرض رئيس الجمهورية مع رئيس مجموعة CMA-CGM رودولف سعادة للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفرص الاستثمار.

ونوه الرئيس عون بالدور الذي تلعبه المجموعة "في انعاش الاقتصاد اللبناني وتفعيل عمل مرفأ بيروت".

مجلس الاوسمة

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون عميد مجلس الاوسمة علي حمد وأعضاء المجلس: المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس النواب الدكتور عدنان ضاهر والعميدين ميشال أبو رزق وعلي مكي، في حضور المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد وامين سر مجلس الاوسمة ريهاج الأسمر.

واطلع الوفد الرئيس عون على نشاطات المجلس والإنجازات التي حققها خلال السنة الماضية.

أخبار لبنان

رياشي

نتائج

زيارة

"القوات"

لدمشق..وعشية

استشهاد

الحريري

لتجديد

الالتزام

بقيام

LBCI التالي
بري في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الحريري : نفتقده رجل دولة وداعية وحدة ونهج إعتدال
سلام التقى في ميونيخ العليمي والصباح وبارزاني: لبنان يرفض استخدام أراضيه ضد الأشقاء العرب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:16

عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة

LBCI
آخر الأخبار
03:51

الرئيس عون التقى رياشي موفداً من جعجع حيث عرض نتائج زيارة وفد القوات اللبنانية إلى دمشق ولقاءاته مع المسؤولين السوريين

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-03

مرقص أطلع الرئيس عون على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب ونوّه بالمواكبة الإعلامية لزيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:23

عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
13:42

رئيس بعثة صندوق النقد في ختام زيارته لبنان: اجرينا مناقشات بناءة ملتزمون بدعم السلطات لتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة

LBCI
رياضة
13:31

الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-11

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

LBCI
منوعات
2026-02-11

رحلة تحوّلت إلى مفاجأة... راكب يستيقظ في بلدٍ آخر!

LBCI
آخر الأخبار
11:17

الرئيس سعد الحريري يلتقي النائب السابق ميشال فرعون

LBCI
أخبار لبنان
10:05

مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:38

سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط

LBCI
أخبار دولية
13:33

مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات

LBCI
رياضة
13:31

الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عملية خطف عطوي عطوي لا تزال تتفاعل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

"سوا بالصيام": تضامنٌ لتخفيف كلفة السلة الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:17

بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه

LBCI
أخبار لبنان
06:48

تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت

LBCI
حال الطقس
05:17

ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة

LBCI
خبر عاجل
09:13

نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد

LBCI
اخبار البرامج
16:00

الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين

LBCI
أخبار لبنان
05:31

بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري

LBCI
اقتصاد
02:51

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:56

المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More