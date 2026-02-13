عون إطلع من رياشي على نتائج زيارة "القوات" لدمشق..وعشية استشهاد الحريري دعا لتجديد الالتزام بقيام دولة قوية

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عشية الذكرى ال21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري التي تصادف غدا: "نفتقد اليوم رجلا كرس حياته لمشروع الدولة ولإعادة إعمار لبنان وتعزيز حضوره العربي والدولي.



لقد آمن الرئيس الشهيد بلبنان الدولة والمؤسسات وبالعيش المشترك، وبأن النهوض الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان والتعليم والاقتصاد، وشكل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ وطننا ورسالة بأن بناء الدولة يتطلب تضحيات جساما.



إن الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولة قوية عادلة تحكم بالقانون وتصون وحدتها الوطنية وتضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.



رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحفظ لبنان وشعبه".



الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية وسياسية وانمائية.



الحاج



والتقى الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الاتصالات شارل الحاج واطلع منه على شؤون وزارته.



بعد اللقاء، قال الحاج: "اطلعت الرئيس عون على خطة وزارة الاتصالات للتسعين يوما الأخيرة من عمر الحكومة، لا سيما على مستوى استكمال تطبيق القانون 436 وتحسين الخدمات. ولمست كالعادة دعمه لكل خطوة في سبيل الوصول إلى الدولة القوية والفاعلة في حياة مواطنيها".



الرياشي



نيابيا، استقبل الرئيس عون عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اطلعه على نتائج زيارة وفد حزب "القوات اللبنانية" لدمشق والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين.



ديب



واستقبل الرئيس عون النائب السابق حكمت ديب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، وهواجس اللبنانيين عموما وأبناء منطقة بعبدا خصوصا وحاجاتهم في المجالات كافة.



رئيس مجموعة CMA-CGM



وعرض رئيس الجمهورية مع رئيس مجموعة CMA-CGM رودولف سعادة للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفرص الاستثمار.



ونوه الرئيس عون بالدور الذي تلعبه المجموعة "في انعاش الاقتصاد اللبناني وتفعيل عمل مرفأ بيروت".



مجلس الاوسمة



على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون عميد مجلس الاوسمة علي حمد وأعضاء المجلس: المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس النواب الدكتور عدنان ضاهر والعميدين ميشال أبو رزق وعلي مكي، في حضور المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد وامين سر مجلس الاوسمة ريهاج الأسمر.



واطلع الوفد الرئيس عون على نشاطات المجلس والإنجازات التي حققها خلال السنة الماضية.