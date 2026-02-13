الأخبار
عون إطلع من رياشي على نتائج زيارة "القوات" لدمشق..وعشية استشهاد الحريري دعا لتجديد الالتزام بقيام دولة قوية
أخبار لبنان
2026-02-13 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عون إطلع من رياشي على نتائج زيارة "القوات" لدمشق..وعشية استشهاد الحريري دعا لتجديد الالتزام بقيام دولة قوية
قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عشية الذكرى ال21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري التي تصادف غدا: "نفتقد اليوم رجلا كرس حياته لمشروع الدولة ولإعادة إعمار لبنان وتعزيز حضوره العربي والدولي.
لقد آمن الرئيس الشهيد بلبنان الدولة والمؤسسات وبالعيش المشترك، وبأن النهوض الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان والتعليم والاقتصاد، وشكل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ وطننا ورسالة بأن بناء الدولة يتطلب تضحيات جساما.
إن الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولة قوية عادلة تحكم بالقانون وتصون وحدتها الوطنية وتضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحفظ لبنان وشعبه".
الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية وسياسية وانمائية.
الحاج
والتقى الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الاتصالات شارل الحاج واطلع منه على شؤون وزارته.
بعد اللقاء، قال الحاج: "اطلعت الرئيس عون على خطة وزارة الاتصالات للتسعين يوما الأخيرة من عمر الحكومة، لا سيما على مستوى استكمال تطبيق القانون 436 وتحسين الخدمات. ولمست كالعادة دعمه لكل خطوة في سبيل الوصول إلى الدولة القوية والفاعلة في حياة مواطنيها".
الرياشي
نيابيا، استقبل الرئيس عون عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اطلعه على نتائج زيارة وفد حزب "القوات اللبنانية" لدمشق والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين.
ديب
واستقبل الرئيس عون النائب السابق حكمت ديب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، وهواجس اللبنانيين عموما وأبناء منطقة بعبدا خصوصا وحاجاتهم في المجالات كافة.
رئيس مجموعة CMA-CGM
وعرض رئيس الجمهورية مع رئيس مجموعة CMA-CGM رودولف سعادة للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفرص الاستثمار.
ونوه الرئيس عون بالدور الذي تلعبه المجموعة "في انعاش الاقتصاد اللبناني وتفعيل عمل مرفأ بيروت".
مجلس الاوسمة
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون عميد مجلس الاوسمة علي حمد وأعضاء المجلس: المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس النواب الدكتور عدنان ضاهر والعميدين ميشال أبو رزق وعلي مكي، في حضور المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد وامين سر مجلس الاوسمة ريهاج الأسمر.
واطلع الوفد الرئيس عون على نشاطات المجلس والإنجازات التي حققها خلال السنة الماضية.
أخبار لبنان
رياشي
نتائج
زيارة
"القوات"
لدمشق..وعشية
استشهاد
الحريري
لتجديد
الالتزام
بقيام
التالي
بري في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الحريري : نفتقده رجل دولة وداعية وحدة ونهج إعتدال
سلام التقى في ميونيخ العليمي والصباح وبارزاني: لبنان يرفض استخدام أراضيه ضد الأشقاء العرب
السابق
0
أخبار لبنان
01:16
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة
أخبار لبنان
01:16
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة
آخر الأخبار
03:51
الرئيس عون التقى رياشي موفداً من جعجع حيث عرض نتائج زيارة وفد القوات اللبنانية إلى دمشق ولقاءاته مع المسؤولين السوريين
آخر الأخبار
03:51
الرئيس عون التقى رياشي موفداً من جعجع حيث عرض نتائج زيارة وفد القوات اللبنانية إلى دمشق ولقاءاته مع المسؤولين السوريين
أخبار لبنان
2025-12-03
مرقص أطلع الرئيس عون على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب ونوّه بالمواكبة الإعلامية لزيارة البابا
أخبار لبنان
2025-12-03
مرقص أطلع الرئيس عون على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب ونوّه بالمواكبة الإعلامية لزيارة البابا
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
أخبار لبنان
06:23
عشية ذكرى اغتيال رفيق الحريري: سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري في بيت الوسط
اقتصاد
13:42
رئيس بعثة صندوق النقد في ختام زيارته لبنان: اجرينا مناقشات بناءة ملتزمون بدعم السلطات لتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة
اقتصاد
13:42
رئيس بعثة صندوق النقد في ختام زيارته لبنان: اجرينا مناقشات بناءة ملتزمون بدعم السلطات لتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة
رياضة
13:31
الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني
رياضة
13:31
الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2026-02-11
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
2026-02-11
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
منوعات
2026-02-11
رحلة تحوّلت إلى مفاجأة... راكب يستيقظ في بلدٍ آخر!
منوعات
2026-02-11
رحلة تحوّلت إلى مفاجأة... راكب يستيقظ في بلدٍ آخر!
آخر الأخبار
11:17
الرئيس سعد الحريري يلتقي النائب السابق ميشال فرعون
آخر الأخبار
11:17
الرئيس سعد الحريري يلتقي النائب السابق ميشال فرعون
أخبار لبنان
10:05
مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية
أخبار لبنان
10:05
مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
رياضة
13:31
الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني
رياضة
13:31
الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية خطف عطوي عطوي لا تزال تتفاعل...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية خطف عطوي عطوي لا تزال تتفاعل...
تقارير نشرة الاخبار
13:28
"سوا بالصيام": تضامنٌ لتخفيف كلفة السلة الغذائية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
"سوا بالصيام": تضامنٌ لتخفيف كلفة السلة الغذائية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
اقتصاد
02:51
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:51
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:56
المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني
أخبار لبنان
02:56
المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني
