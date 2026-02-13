بري في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الحريري : نفتقده رجل دولة وداعية وحدة ونهج إعتدال

صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري موقف لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شدّد فيه على أنّ لبنان يفتقده «رجل دولة وداعية وحدة ونهج اعتدال».



وأكد بري أنّ ذكرى اغتيال الحريري تشكّل محطة للتأكيد والتمسّك بعناوين الوحدة والاعتدال، حفاظًا على لبنان الذي نذر الرئيس الشهيد نفسه من أجله، ليبقى وطنًا جامعًا لكل أبنائه ووطنًا للإنسان.