الحجار وشحادة وقعا مشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية

استقبل وزير الداخلية أحمد الحجار، في مكتبه، وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، وجرى التداول في مشروع الهوية الرقمية والبنية التحتية الوطنية الرقمية.وفي خلال الاجتماع، تمّ التوقيع على فكرة المشروع كخطوة عملية أولى تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.ويتضمّن المشروع إطلاق الهوية الرقمية الوطنية التي ستتولى وزارة الداخلية والبلديات إدارتها، مما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات تعريف الكترونية وطنية تمكّن المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة وموثوقة.كما يشمل المشروع تطوير البنى التحتية الوطنية الرقمية، بإدارة وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التحوّل الرقمي في الإدارة العامة.