تعاون بين جامعة الروح القدس - الكسليك وملتقى التأثير المدني لتعزيز الدستور والمواطنة السيادية والحوكمة الرشيدة والحياد الإيجابي

وقعت جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلة بعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأب وسام الخوري، مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي مع "ملتقى التأثير المدني "(CIH)، ممثّلًا بعضو مجلس إدارته الدكتور فادي رحمة، إقرارًا بالتزام الطرفين بتعزيز الدستور ومفاهيم المواطنة السيادية، والحوكمة الرشيدة والحياد الإيجابي، في حضور رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل وعضو مجلس إدارة "الملتقى" المهندس الياس الحويك والمدير التنفيذي للملتقى الدكتور زياد الصائغ.وجاءت هذه المذكرة تأكيدا على التزام الجانبين بتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات المدنية، بما يسهم في بناء مواطنين أكثر وعيًا ومشاركة في الشأن العام.وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار شراكة بين الطرفين لتطوير الأبحاث العلمية، وإطلاق حوارات وطنية، وصياغة سياسات عامة تسهم في بناء دولة قائمة على مبادئ الدستور وسيادة القانون ومواطنة شاملة جامعة، إلى جانب ترسيخ مفهوم الحياد الإيجابي كخيار استراتيجي لتعزيز استقرار لبنان وموقعه الإقليمي.وتشمل مجالات التعاون تنظيم طاولات مستديرة وندوات ولقاءات حول السيادة والإصلاح والحوكمة الرشيدة والحياد الإيجابي، وإطلاق مبادرات مناصرة مشتركة تستهدف صانعي السياسات والمرجعيات الدينية والاجتماعية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والعرب، إضافة إلى إشراك الطلاب عبر ورش عمل تدريبية، وإعداد أوراق سياسات وأبحاث ومنشورات مشتركة بين الطرفين.