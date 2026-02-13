الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية

أخبار لبنان
2026-02-13 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
مذكرة تفاهم بين إدارة مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية وحيوية

وقّعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، مديرها العام مروان النفّي، ومجلس الإنماء والإعمار، ممثلًا برئيسه محمد قباني، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار قانوني وإداري للتعاون بين الطرفين في عدد من المشاريع الحيوية.

وجرى توقيع المذكرة في خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، بحضور أعضاء مجلسي إدارة المرفأ والإنماء والإعمار. 

واستهل رئيس مجلس الإدارة،  مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي المؤتمر بالإعلان عن قرار إداري يقضي بتمديد ساعات العمل في المرفأ، بحيث تبدأ حركة فتح الأبواب اعتباراً من الثاني من آذار عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، وتستمر يومياً حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.

وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب دخول وخروج الشاحنات، وبالتالي دخول وخروج البضائع من وإلى مرفأ بيروت، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأثنى النفّي على التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار ما كان ليبصر النور لولا التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للجمارك، والمديرة العامة للجمارك اللذين أبديا استعداداً وتجاوباً عالي المستوى، إضافة إلى جهاز مخابرات الجيش في المرفأ الذي كان داعماً ومواكباً لهذا التوجه، وكذلك جهاز الأمن العام الضامن لحسن تنظيم الدخول والخروج، وجهاز أمن الدولة الذي قدّم دعماً كاملاً في هذا السياق.

وفي إطار توقيع مذكرة التفاهم، أعلن النفّي انطلاق مسار سفينة تطوير مرفأ بيروت، مؤكداً انها ما كانت لتنطلق لولا إشراف معالي وزير الأشغال فايز رسامني، وتوجيهات دولة الرئيس نواف سلام ومباركة الرئيس العماد جوزاف عون،  مشيراً إلى أن سلسلة الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة المرفأ مع مجلس الإنماء والإعمار أفضت إلى توافق على حزمة مشاريع استراتيجية مشتركة.

وأوضح أن المشاريع المتفق عليها تشمل إنشاء خط لوجيستي يربط مرفأ بيروت بالحدود اللبنانية – السورية مروراً بمنطقة البقاع، وإنشاء مرفأ جاف في البقاع لتعزيز التكامل اللوجيستي، إلى جانب تطوير المداخل والمخارج واستحداث مدخل رابع يحمل الرقم 16 لتحسين حركة العبور. كما تشمل تعزيز التكامل بين المدينة والمرفأ بما يرسخ العلاقة بينهما، بالإضافة إلى انطلاقة العمل في ملف الأهراءات بالتنسيق بين مجلس الإنماء والإعمار وإدارة المرفأ ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى دراسة آليات الاستفادة من منطقة برج حمود ومحيطها في إطار خطة توسعة المرفأ، وذلك تحت إشراف مشترك من فريقي المجلس وإدارة المرفأ.

من جهته، رئيس مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ محمد قباني توجه إلى السيد النفّي بالقول: "شاءت الظروف أن نكون، أنت وأنا، من الوافدين من القطاع الخاص لتوليّ قيادة مؤسستين كبيرتين: مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار.

وشاءت الظروف أيضًا أن تكون هاتان المؤسستان، حالي محطَّ آمالٍ كبرى للحكومة اللبنانية، حكومة الإنقاذ والإصلاح: فالمجلس مدعو للعب دورٍ هام في إعادة الإعمار، وفي التخطيط والتنفيذ لمشاريع الاستثمارات العامة، ومرفأ بيروت مدعوّ لأن يكون مركزًا استراتيجياً للنقل البحري في المنطقة، ورافداً من روافد التنمية الاقتصادية للبنان.

هذان الدوران يتقاطعان في أكثر من مجال: فتطوير مرفأ بيروت يتطلّب تطويرا لمشاريع النقل البري وخطوط السكة الحديد، كما يتطلبّ تطوير البنى التحتية والتواصل مع المحيط ،وإمكانية استثمار مساحات جديدة.  

ومن هذا المنطلق، يأتي توقيع مذكرة التفاهم، موضوع لقائنا اليوم، على أمل أن نتوصل إلى تعزيز التعاون والتنسيق، مستقبلًا، لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع".
 
 
 
 
 



أخبار لبنان

تفاهم

إدارة

بيروت

ومجلس

الإنماء

والإعمار

لتطوير

مشاريع

استراتيجية

وحيوية

LBCI التالي
اليمن ينوه بجهود المعنيين بمرفأ بيروت لتيسير العمل ورفع الانتاجية في حركة البضائع
تعاون بين جامعة الروح القدس - الكسليك وملتقى التأثير المدني لتعزيز الدستور والمواطنة السيادية والحوكمة الرشيدة والحياد الإيجابي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-18

سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركتي كونوكو فيلبس ونوفاتيرا لتطوير واستكشاف حقول الغاز

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-18

وزارة الطاقة: سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركتي كونوكو فيلبس ونوفاتيرا لتطوير واستكشاف حقول الغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-15

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-04

سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:35

تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج

LBCI
أخبار لبنان
14:58

بساط لـ جدل: لا تساهل مع موضوع التراتبية... ومن غير المعقول أن يمتلك البنك المركزي شركة طيران أو كازينو

LBCI
أخبار لبنان
14:08

مرقص اتصل بنظيره المصري مهنئا وبحثا في تعزيز التعاون الإعلامي

LBCI
اقتصاد
13:42

رئيس بعثة صندوق النقد في ختام زيارته لبنان: اجرينا مناقشات بناءة وملتزمون بدعم السلطات لتنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:56

المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني

LBCI
صحة وتغذية
14:30

سبب مقلق خلف ارتفاع إصابات الشباب بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
2026-02-12

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:38

سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط

LBCI
أخبار دولية
13:33

مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات

LBCI
رياضة
13:31

الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عملية خطف عطوي عطوي لا تزال تتفاعل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

"سوا بالصيام": تضامنٌ لتخفيف كلفة السلة الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:17

بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه

LBCI
حال الطقس
05:17

ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار لبنان
06:48

تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت

LBCI
خبر عاجل
09:13

نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
05:31

بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري

LBCI
اقتصاد
02:51

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:56

المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني

LBCI
أمن وقضاء
02:40

قوى الأمن: دهم شقّتَين في الشياح وتوقيف متورّطَين وضبط أسلحة حربية وذخائر معدّة للتخزين والاتجار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More