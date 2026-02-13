اليمن ينوه بجهود المعنيين بمرفأ بيروت لتيسير العمل ورفع الانتاجية في حركة البضائع

نوهت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن بالجهود المبذولة من كافة المعنيين في مرفأ بيروت بغية تيسير العمل اليومي ورفع الإنتاجية العامة في حركة البضائع.



وأكد اليمن أن "الخطوات المتخذة تباعا على عدة أصعدة بالتشاور مع الأجهزة والقطاعات في العائلة المرفئية خير دليل على الجدية ورفع سقف التعاون لخدمة الإقتصاد الوطني وشركاء الإنتاج، مثمنا الإعلان عن قرب فتح البوابات المرفئية أيام الإثنين الى الجمعة من الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل الى نهاية الدوام اليومي بعد الظهر".



وقال: "لا شك أننا سررنا بتوقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها بين مرفأ بيروت و مجلس الإنماء والإعمار، للنهوض والتنمية بالطرق المؤدية الى المرفأ وصولا الى البقاع، وإمكانية استحداث بوابة جديدة لتعزيز إنسياب الحركة التجارية مقابل الرصيف ١٦".