انهيار صخور على طريق مكرا - لحفد ادى الى قطع الطريق

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في جبيل، بانهيار صخور على الطريق العام في محلة مكرا- لحفد، جراء سقوط كتل صخرية من الجبل المحاذي للطريق، الأمر الذي شكّل خطراً على السلامة العامة وأجبر السيارات على التوقف في الاتجاهين. كما أدى إلى قطع الطريق بالكامل أمام حركة المرور.



وطُلب من المواطنين توخي الحذر وسلوك طرق بديلة ريثما تعمل الجهات المعنية على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أقرب وقت ممكن.