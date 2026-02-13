الأخبار
جنبلاط: هناك محاولات خبيثة لفرض انعزال درزي تأتي رياحه من اسرائيل

أخبار لبنان
2026-02-13 | 12:04
جنبلاط: هناك محاولات خبيثة لفرض انعزال درزي تأتي رياحه من اسرائيل
جنبلاط: هناك محاولات خبيثة لفرض انعزال درزي تأتي رياحه من اسرائيل

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عشية الذكرى الثانية والأربعين لتحرير الشحار الغربي، أن هذه المناسبة تؤكد الانتماء العربي والاسلامي للدروز الذي يعود إلى مئات السنين.

وقال: "هناك محاولات خبيثة لفرض انعزال درزي تأتي رياحه من اسرائيل".

وتوجه جنبلاط الى الشيخ طريف بالقول: "اهتم بشؤون الدروز في اسرائيل ولا تكن ملحقاً فهذا ليس لمقامكم".

أخبار لبنان

