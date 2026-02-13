سلامة اتصل بنظيرته المصرية الجديدة مهنئا

أجرى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة اتصالا هاتفيا مع وزيرة الثقافة الجديدة في مصر جيهان زكي، هنأها خلاله على اختيارها لهذا المنصب الرفيع، ووجه لها دعوة لزيارة لبنان في اقرب فرصة ممكنة.