مرقص اتصل بنظيره المصري مهنئا وبحثا في تعزيز التعاون الإعلامي

أجرى وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري المعيّن حديثاً ضياء رشوان، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في المجال الإعلامي.



كما تم الاتفاق على عقد لقاء قريب بين الجانبين، إمّا في بيروت أو في القاهرة، لمتابعة البحث في آليات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.