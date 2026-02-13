بساط لـ جدل: لا تساهل مع موضوع التراتبية... ومن غير المعقول أن يمتلك البنك المركزي شركة طيران أو كازينو

أكد وزير الإقتصاد والتجارة عامر بساط أن "هناك توافق على عدم خلق تشنج اليوم والوصول إلى حل سياسي للإستقرار ووقف العداء،" معبرًا عن ثقته بالرؤساء الثلاثة.وأشار بساط في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI إلى أنه "يتم النقاش في موضوع النقل البري من أجل فتح الطريق أمام كل الشاحنات التي لا تحتمل التأخير، وسوريا أهم شريك إقتصادي بالنسبة إلينا."ورأى أن "ثمة فرق بين كيفية حل المشكلة المالية بين الماضي والحاضر، والرئيس بري ملتزم بحل هذه الأزمة، وهناك قبول جماعي بالسير بهذا الإتجاه."وقال إن "لا تساهل مع موضوع التراتبية التي تعني أنه عندما يكون هناك فجوة في القطاع المصرفي المودع هو أقل شيء يتضرر ونرفض أن يتم تسفير رأس المال ولم نتفق بعد على هذه النقطة."وأكد وزير الإقتصاد والتجارة أن "الدولة ستتحمل مسؤوليتها من دون أي شك، لكننا نريد أن ننجز الأمر بطريقة تكون محمولة."واعتبر أنه "من غير المعقول أن يمتلك البنك المركزي شركة طيران أو كازينو، فهناك أصول من الأفضل تسييلها."