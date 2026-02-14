الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون

أخبار لبنان
2026-02-14 | 01:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون

توجهت السيدة نازك الحريري، بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، الى "رفيق عمرها ودربها الذي ما زال حياً في كل قلب أحبّه، وفي كل فكر شاركه الاحلام والرؤية والاهداف وفي كل قلم وصوت ما زال ينادي بالمبادىء التي بذل حياته من أجلها وبقيت أحلامه نافذة الأمل للمستقبل الجميل الذي يعود فيه لبنان بلد الرسالة نموذجاً حياً لإلتقاء الثقافات والحضارات وللعيش المشترك بين الأديان". 

وقالت في بيان: "واحد وعشرون عاماً على استشهادك يا رفيق العمر والدرب وما زالت مواجع القلب تشتد لمن سكن الروح وعانق النفس بالمحبة والوفاء. مرت الذكرى بأيام عبقت بأنفاس الحزن ولكنها حملت أيضاً عطراً من الأمل والرجاء بعد أن أصبح استشهادك قضية حق وعدالة ووحدة أرض وشعب نابضة بوقع الحرية والسيادة والاستقلال". 

وأضافت: "التحديات من حولنا كثيرة وصعبة. فلننظر كصاحب الذكرى، إلى نصف الكأس الملآن؛ أن ننظر بقلوبنا وعقولنا الحرّة إلى مستقبل الإنسان العربي وأن نقتنع بأنّ المحبة وحدها تبني الأوطان الحرة. فقد حان الوقت لنتوقف عن النظر الى بعضنا بعين الاتهام لأن الساعة اليوم هي ساعة العقل والحكمة. فلننظر معاً في اتجاه واحد في اتجاه غد واعد. فلا السلاح لغتنا بل سلاحنا العلم والثقافة والمعرفة ولا منطقنا منطق الغالب والمغلوب بل أسلوبنا لا غالب في لبنان غير وطننا الحبيب لبنان" .

وأشارت الى أن "يخطو لبنان اليوم، مع جميع أبنائه، خطوةً نحو المستقبل الذي نرجو أن يكون أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، بإذن الله سبحانه وتعالى، وبتضامن جميع أبنائه تحت لواء الوحدة الوطنية". 

وقالت: "إن شاء الله سنكمل درب التحديات ونتخطاها بالحكمة والصبر، مثلما كان يريده ويردده باستمرار شهيدنا الغالي. وسوف يبقى الإعتدال، بإذن الله، مع سائر القيم الإنسانية النبيلة التي أرساها طول سنوات الحكم والمـسؤولية مدماكًا أساسيًا في صرح هذا الوطن الرسالة ودرعًا لحماية صيغة العيش المـشترك والشراكة الوطنية، بعيدًا عن التجاذبات والإصطفافات السياسية. نعم هذا ما أراده دائماً شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري وبناه بالتسامح والمـحبة، وبجهوده الوطنية الإستثنائية، والتي تعززت باستشهاده الكبير مع كل الذين رافقوه على درب الحق والسيادة والحرية. ولا يسعنا في هذه المناسبة الا أن نستذكر شهداء المرفأ الذين ذرفت دمائهم هدراً فآن الأوان أن تظهر الحقيقة وتأخذ العدالة مجراها. كما أود أن أتقدم بأحر التعازي من أهالي ضحايا مدينة طرابلس الفيحاء، هذه المدينة الغالية جداً على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى بعد المصاب الأليم الذي ألمّ بهم. 

وناجت السيدة نازك الرئيس الشهيد رفيق الحريري "الذي كان شعاره البشر قبل الحجر ولكنه كان يعتبر أن الانماء والاعمار ركيزة أساسية لراحة المواطن وهي من أهم الاسس لإعادة بناء الثقة بالدولة". وقالت: "نعم ، هذا هو فكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهذه هي رؤيته وقناعته ونهجه. فلنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون والدّيمقراطيّة والوفاق الوطنيّ والسّلم الأهلي، ونكمل رحلة بناء وطنٍ آمنٍ وزاهرٍ وقضاء عادل مستقل لإحقاق الحق لشعبنا الحبيب الذي سُلب منه أقل حقوقه ألا وهي أموالهم. فالمطالبة بإعادة هذه الاموال حاجة ملحة إن لصغار المودعين التي ستساعدهم في قضاء حاجاتهم المعيشية والمرضية التي أودت بهم الى الهلاك، أو كبار المودعين الذين سيستثمرون أموالهم في بلدهم لرفع اقتصاده وعودة ثقة العالم بلبناننا. نعم لقد تعودت أن أتحدث اليكم عن الوطنية والانسانية واحقاق الحق وها هي دلالة لما نحن عليه اليوم. فأتساءل كيف نطلب يد العون من أشقائنا العرب والمجتمع الدولي بأكمله ونحن حتى لم نسع لمساعدة أنفسنا. وإنني دائماً أعد نفسي وأعدكم الى لقائكم في أرض لبناننا الحبيب حيث نكون جميعاً كلبنانيين يداً واحدة كما أردد دائماً لأن يد الله مع الجماعة وهذا ما نحن بأمس الحاجة اليه الآن .

وأضافت: "لعل آخر الكلام دعاء نرفعه لله أن يحفظ وطننا الحبيب لبنان وشعبه الطيب وأن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار، ويتغمّدهم بواسع الرحمة والمغفرة إن شاء الله".

أخبار لبنان

نازك الحريري

ذكرى

استشهاد

رفيق الحريري

LBCI التالي
وزير الداخلية في ذكرى الحريري: مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين
النائب قبلان لـ"الشرق الأوسط": لا حديث عن تأجيل الانتخابات... ودخلنا اليوم بالترشيحات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:42

وصول الرئيس سعد الحريري الى ضريح والده لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-13

عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-04

مذكرة بالاقفال في 14 الحالي لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

LBCI
أخبار لبنان
03:33

حشود من البقاع تتجّه الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:36

عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مذكرة تفاهم بين "الخارجية" وجامعة الروح القدس - الكسليك لحفظ الوثائق الوطنية وأرشفتها

LBCI
أخبار لبنان
05:19

نديم الجميّل من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري: سلاح الدولة اللبنانية يجب أن يكون الوحيد الذي يحمي جميع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
04:56

ميناسيان في رسالة الصوم: يذكرنا بأن السلطة خدمة والقيادة أمانة وكرامة المواطن ليست ورقة تفاوض بل قيمة مقدسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-02-03

توقيف شخص في بلدة نحلة - بعلبك لاتجاره بالمخدرات

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-01

طوارئ الصحة: غارة إسرائيلية على بلدة معروب قضاء صور ليل أمس أدت إلى إصابة مواطن بجروح

LBCI
أخبار دولية
2025-10-27

الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين "المرعوبين" في الفاشر السودانية

LBCI
خبر عاجل
2025-10-14

مسؤول مشارك في العملية لرويترز: "حماس" تبلغ الوسطاء بأنها ستبدأ بإرسال أربعة رهائن متوفين إلى إسرائيل في الساعة العاشرة مساءً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:36

عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:54

مناصرو "المستقبل" يشاركون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري... "بدنا الحريري يرجع عالسياسة"

LBCI
أخبار لبنان
03:33

حشود من البقاع تتجّه الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
03:22

في ذكرى استشهاده الـ21... هكذا تبدو الصورة من أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
03:17

ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط

LBCI
أخبار دولية
16:39

ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم

LBCI
أخبار دولية
13:42

الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:38

سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط

LBCI
أخبار دولية
13:33

مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:48

تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت

LBCI
حال الطقس
03:02

المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
15:35

تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج

LBCI
خبر عاجل
09:13

نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

LBCI
أخبار دولية
00:28

مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
13:55

صندوق النقد: مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم

LBCI
أخبار لبنان
01:33

نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More