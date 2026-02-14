وزير الداخلية في ذكرى الحريري: مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ضريح الشهيد الرئيس رفيق الحريري، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاده.



وقال الحجار: "في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نستحضر مسيرة رجلٍ آمن بلبنان وطنًا للعلم والإعمار والأمل. لقد شكّل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ الوطن، وبقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين، بما حملته من رؤية إنمائية وإصرار على بناء الدولة. الرحمة لروحه ولرفاقه الشهداء".