وزير الداخلية في ذكرى الحريري: مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين

"في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نستحضر مسيرة رجلٍ آمن بلبنان وطنًا للعلم والإعمار والأمل.
لقد شكّل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ الوطن، وبقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين، بما حملته من رؤية إنمائية وإصرار على بناء الدولة.
الرحمة لروحه ولرفاقه الشهداء"
الوزير… pic.twitter.com/K0gaDlMhAN
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) February 14, 2026
"في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، نستحضر مسيرة رجلٍ آمن بلبنان وطنًا للعلم والإعمار والأمل.
لقد شكّل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ الوطن، وبقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين، بما حملته من رؤية إنمائية وإصرار على بناء الدولة.
الرحمة لروحه ولرفاقه الشهداء"
الوزير… pic.twitter.com/K0gaDlMhAN