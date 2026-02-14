الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

افرام استقبل الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني: تنقية الذاكرة التاريخيّة واجبٌ على أبناء الخير والإرادة الصالحة

أخبار لبنان
2026-02-14 | 03:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
افرام استقبل الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني: تنقية الذاكرة التاريخيّة واجبٌ على أبناء الخير والإرادة الصالحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
افرام استقبل الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني: تنقية الذاكرة التاريخيّة واجبٌ على أبناء الخير والإرادة الصالحة

التقى وفد فلسطينيّ مؤلف من الممثّل الخاصّ لرئيس دولة فلسطين، ياسر محمود عباس، والسفير الفلسطينيّ لدى الجمهوريّة اللبنانيّة محمد الأسعد، رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، بحضور فريق عمل المشروع، في مقره.

وقد جرى خلال اللقاء بحثٌ معمّق في أوضاع المنطقة عمومًا، وفي سبل تعزيز العلاقات اللبنانيّة - الفلسطينيّة، ودعم حقوق الشعب الفلسطينيّ.

وخلال الاجتماع المطوّل، عُرض موقف السلطة الفلسطينيّة من مسألة السلاح الفلسطينيّ على الأراضي اللبنانيّة، والتأكيد على قرار تسليمه النهائيّ إلى الدولة اللبنانيّة، مع شرحٍ مفصّل للمراحل التي أُنجزت في هذا الإطار، والخطوات التنفيذيّة التي وُضعت موضع التطبيق.

ونقل الوفد في هذا السياق موقفًا واضحًا داعمًا للقرار اللبنانيّ القاضي ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشدّدًا كذلك على التمسّك برفض توطين الفلسطينيين المقيمين في لبنان أو تجنيسهم، انسجامًا مع الثوابت الوطنيّة الفلسطينيّة واللبنانيّة على حدّ سواء.

من جهّته، شكر افرام الوفد على زيارته، مؤكّدًا أهميّة الحوار الصريح والمسؤول بين الجانبين. 

وجرى تبادلٌ للأفكار حول آليّات تسريع وتيرة تسليم السلاح وتعميم هذه الخطوة على مختلف المخيّمات، بما يعزّز منطق الدولة وسيادتها. 

وثمّن افرام المبادرات التي عرضها الجانب الفلسطينيّ على المسؤولين اللبنانيين، ولا سيّما ما يتّصل بتسهيل عودة طوعيّة لنحو خمسة وعشرين ألف فلسطيني قدموا من سوريا، وهو أمر سيعرض أيضاً على السلطات السوريّة.

وتناول اللقاء أهميّة سلسلة الاجتماعات الفلسطينيّة التي عُقدت مع مسؤولين روحيين وزمنيين لبنانيين، إضافة إلى الزيارات الميدانيّة إلى عدد من المناطق، بهدف معالجة رواسب مؤلمة من الماضي، وتنقية الذاكرة المشتركة، وفتح صفحة جديدة في سجلّ العلاقات اللبنانيّة - الفلسطينيّة.

وقال افرام: "إنّ تنقية الذاكرة التاريخيّة واجبٌ على أبناء الخير والإرادة الصالحة. وهذه الخطوات مباركة في مسار إعادة بناء الثقة. ولا يسعني إلا أن أشكر للوفد حمله هديّة معنويّة ورمزيّة من الرئاسة الفلسطينيّة، تمثّلت في أيقونة من القدس، تضمّ حبّات من تراب الأرض المقدّسة، وقد كان لها في نفسي وقعٌ عميق".

واختُتم اللقاء بالتأكيد على تكثيف الجهود المشتركة للحصول على حياة كريمة للاجئ الفلسطيني في لبنان، على أن تواصل اللجان المشتركة مع الحكومة اللبنانيّة دراسة هذا الملف والعمل على تطويره بما يراعي مقتضيات العدالة والكرامة الإنسانيّة والقانون معًا.

أخبار لبنان

نعمة افرام

فلسطين

ياسر محمود عباس

السلاح

توطين

LBCI التالي
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-11

الرئيس عون: نحن امام خيار مصلحة لبنان ولا خيار آخر لكن السياسة "ابنة الظروف"

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-07

رجي: إقرار اتفاقية نقل المحكومين السوريّين الخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

الرئيس عون إستقبل ضاهر وافرام والعريضي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

باسيل: تقدمنا باقتراح قانون ارساء الذاكرة الوطنية لنقوم بمصالحة حقيقية ونبني السلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:36

عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مذكرة تفاهم بين "الخارجية" وجامعة الروح القدس - الكسليك لحفظ الوثائق الوطنية وأرشفتها

LBCI
أخبار لبنان
05:19

نديم الجميّل من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري: سلاح الدولة اللبنانية يجب أن يكون الوحيد الذي يحمي جميع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
04:56

ميناسيان في رسالة الصوم: يذكرنا بأن السلطة خدمة والقيادة أمانة وكرامة المواطن ليست ورقة تفاوض بل قيمة مقدسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الانقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة لبرج الجدي في عام 2026 (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-02

مسؤول في البيت الأبيض: المبعوث الأميركي ويتكوف سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء وسيلتقي نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

LBCI
فنّ
2026-02-09

بعد ظهورها في السوبر بول... ملامح ليدي غاغا تضعها في مرمى الانتقادات: ذكاء اصطناعي أم أوزمبيك!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:36

عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:54

مناصرو "المستقبل" يشاركون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري... "بدنا الحريري يرجع عالسياسة"

LBCI
أخبار لبنان
03:33

حشود من البقاع تتجّه الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
03:22

في ذكرى استشهاده الـ21... هكذا تبدو الصورة من أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
03:17

ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط

LBCI
أخبار دولية
16:39

ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم

LBCI
أخبار دولية
13:42

الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:38

سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط

LBCI
أخبار دولية
13:33

مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:48

تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت

LBCI
حال الطقس
03:02

المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
15:35

تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج

LBCI
خبر عاجل
09:13

نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

LBCI
أخبار دولية
00:28

مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
13:55

صندوق النقد: مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم

LBCI
أخبار لبنان
01:33

نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More