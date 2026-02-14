نديم الجميّل من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري: سلاح الدولة اللبنانية يجب أن يكون الوحيد الذي يحمي جميع اللبنانيين

أعلن النائب نديم الجميّل أن "مشروع الرئيس رفيق الحريري كان مشروعاً وطنياً بامتياز، نقل طائفة ومجموعة كاملة إلى صلب الدولة اللبنانية، دولةٍ تعيش تحوّلات كبيرة".وقال الجميّل من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "نؤكّد من خلال هذه الوقفة الوطنية أنّ السلاح غير الشرعي الذي أدّى إلى اغتيال رفيق الحريري، قد حان الوقت اليوم لوضع حدٍّ له ونزعه، ونشدّد على أنّ سلاح الدولة اللبنانية يجب أن يكون الوحيد الذي يحمي جميع اللبنانيين".