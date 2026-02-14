الأخبار
مذكرة تفاهم بين "الخارجية" وجامعة الروح القدس - الكسليك لحفظ الوثائق الوطنية وأرشفتها
أخبار لبنان
2026-02-14 | 05:29
مذكرة تفاهم بين "الخارجية" وجامعة الروح القدس - الكسليك لحفظ الوثائق الوطنية وأرشفتها
وقّعت وزارة الخارجية والمغتربين، ممثّلة بوزيرها يوسف رجّي، مذكرة تفاهم مع جامعة الروح القدس - الكسليك، ممثّلة برئيسها الأب جوزف مكزرل، في خطوة تهدف إلى صون الذاكرة الوطنية اللبنانية وتعزيز آليات حفظها وفق أحدث المعايير المهنية.
وانطلاقًا من امتلاك وزارة الخارجية والمغتربين أرشيفًا وطنيًّا ذا قيمة تاريخية ووثائقية كبرى، وسعيها إلى حفظه وضمان استدامته من خلال أرشفته ورقمنته وفق أفضل المعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال، ولمّا كانت جامعة الروح القدس – الكسليك تُعدّ من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في البحث العلمي وصون التراث الوطني، وتمتلك خبرات متخصصة في مجال أرشفة الوثائق التاريخية ورقمنتها، تمّ التوافق بين الطرفين على توقيع مذكرة تهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين في مجال أرشفة ورقمنة طلبات اختيار الجنسية اللبنانية (بيانات الإحصاء) العائدة للمغتربين اللبنانيين، والمحفوظة لدى وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا المجال، بما يضمن حفظ هذا الإرث الوطني ضمن ضوابط وشروط محددة. كما تتيح المذكرة إمكانية توسيع نطاق العمل، بموجب ملحق يُوقَّع لاحقاً، ليشمل مجموعات إضافية من الوثائق المحفوظة لدى الوزارة.
وألقى الوزير رجّي كلمة شدّد فيها على الدور الوطني الذي تؤدّيه الرهبانيات، ولا سيّما الرهبانية اللبنانية المارونية، في نشر التعليم وتنشئة الأجيال. وأكد أن خير دليل على نجاح رسالتها هو حضور الكفاءات اللبنانية وتميّزها في لبنان وبلدان الانتشار على حدّ سواء. كما شكر الجامعة على ثقتها بالوزارة وبفريق عملها، منوّهًا بأهمية هذا التعاون في إطار المذكرة المبرمة بين الطرفين.
من جهته، رحّب رئيس الجامعة الأب مكرزل بالوزير والوفد المرافق، معتبرًا أن هذه المذكرة تشكّل انطلاقة لمشاريع مستقبلية واعدة وتعزيزًا للشراكة بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بجولة في مكتبة الجامعة، اطّلع خلالها الوزير رجّي على المركز المتخصّص بحفظ الأرشيف وما يضمّه من وثائق وأرشيفات قيّمة، قبل أن يُقام غداء بالمناسبة.
أخبار لبنان
وزارة الخارجية
يوسف رجّي
مذكرة تفاهم
جامعة الروح القدس
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان
نديم الجميّل من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري: سلاح الدولة اللبنانية يجب أن يكون الوحيد الذي يحمي جميع اللبنانيين
السابق
