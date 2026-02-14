مذكرة تفاهم بين "الخارجية" وجامعة الروح القدس - الكسليك لحفظ الوثائق الوطنية وأرشفتها

وقّعت وزارة الخارجية والمغتربين، ممثّلة بوزيرها يوسف رجّي، مذكرة تفاهم مع جامعة الروح القدس - الكسليك، ممثّلة برئيسها الأب جوزف مكزرل، في خطوة تهدف إلى صون الذاكرة الوطنية اللبنانية وتعزيز آليات حفظها وفق أحدث المعايير المهنية.

وانطلاقًا من امتلاك وزارة الخارجية والمغتربين أرشيفًا وطنيًّا ذا قيمة تاريخية ووثائقية كبرى، وسعيها إلى حفظه وضمان استدامته من خلال أرشفته ورقمنته وفق أفضل المعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال، ولمّا كانت جامعة الروح القدس – الكسليك تُعدّ من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في البحث العلمي وصون التراث الوطني، وتمتلك خبرات متخصصة في مجال أرشفة الوثائق التاريخية ورقمنتها، تمّ التوافق بين الطرفين على توقيع مذكرة تهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين في مجال أرشفة ورقمنة طلبات اختيار الجنسية اللبنانية (بيانات الإحصاء) العائدة للمغتربين اللبنانيين، والمحفوظة لدى وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا المجال، بما يضمن حفظ هذا الإرث الوطني ضمن ضوابط وشروط محددة. كما تتيح المذكرة إمكانية توسيع نطاق العمل، بموجب ملحق يُوقَّع لاحقاً، ليشمل مجموعات إضافية من الوثائق المحفوظة لدى الوزارة.



وألقى الوزير رجّي كلمة شدّد فيها على الدور الوطني الذي تؤدّيه الرهبانيات، ولا سيّما الرهبانية اللبنانية المارونية، في نشر التعليم وتنشئة الأجيال. وأكد أن خير دليل على نجاح رسالتها هو حضور الكفاءات اللبنانية وتميّزها في لبنان وبلدان الانتشار على حدّ سواء. كما شكر الجامعة على ثقتها بالوزارة وبفريق عملها، منوّهًا بأهمية هذا التعاون في إطار المذكرة المبرمة بين الطرفين. وألقى الوزير رجّي كلمة شدّد فيها على الدور الوطني الذي تؤدّيه الرهبانيات، ولا سيّما الرهبانية اللبنانية المارونية، في نشر التعليم وتنشئة الأجيال. وأكد أن خير دليل على نجاح رسالتها هو حضور الكفاءات اللبنانية وتميّزها في لبنان وبلدان الانتشار على حدّ سواء. كما شكر الجامعة على ثقتها بالوزارة وبفريق عملها، منوّهًا بأهمية هذا التعاون في إطار المذكرة المبرمة بين الطرفين.