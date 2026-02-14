حشود توافدت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

منذ الصباح الباكر، تجمّع مناصرو تيار المستقبل في مختلف المناطق، وتوافدت الحشود للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.



ومن البقاع، انطلقت الحافلات من بعلبك والهرمل وعرسال والبقاع الأوسط والبقاع الغربي، في قوافل متتالية باتجاه ساحة الشهداء.