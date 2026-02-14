الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حشود توافدت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

أخبار لبنان
2026-02-14 | 08:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حشود توافدت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حشود توافدت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

منذ الصباح الباكر، تجمّع مناصرو تيار المستقبل في مختلف المناطق، وتوافدت الحشود للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.

ومن البقاع، انطلقت الحافلات من بعلبك والهرمل وعرسال والبقاع الأوسط والبقاع الغربي، في قوافل متتالية باتجاه ساحة الشهداء.

أخبار لبنان

ذكرى

استشهاد

رفيق الحريري

LBCI التالي
سلام التقى على هامش مؤتمر ميونخ رئيس وزراء هولندا والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
سعد الحريري يستكمل لقاءاته في بيت الوسط
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تجمّع اشتراكي حاشد في عبيه: تيمور جنبلاط: متمسكون بالمصالحة والشيخ ابي المنى هويتنا عربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جمهور الحريري يثير حماس العودة للعمل السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الرئيس الحريري في بيت الوسط… إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-02-12

استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-10

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تجمّع اشتراكي حاشد في عبيه: تيمور جنبلاط: متمسكون بالمصالحة والشيخ ابي المنى هويتنا عربية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-05

تعطل إنستغرام لدى أكثر من 10 آلاف مستخدم في الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تجمّع اشتراكي حاشد في عبيه: تيمور جنبلاط: متمسكون بالمصالحة والشيخ ابي المنى هويتنا عربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جمهور الحريري يثير حماس العودة للعمل السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الرئيس الحريري في بيت الوسط… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

١٤ شباط ٢٠٢٦... ويبقى سعد الحريري الرقم الصعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مؤتمر ميونيخ 62: الأمن في زمن إعادة رسم النظام العالمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:02

المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
15:35

تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

LBCI
أخبار دولية
00:28

مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
أخبار لبنان
01:33

نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون

LBCI
أخبار لبنان
03:17

ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط

LBCI
خبر عاجل
09:26

وليد جنبلاط من بيت الوسط: اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح والتشكيك يحصل من البعض من الداخل ونحيي الشيخ سعد على خطابه وتحيته الى اهل الجنوب ممتازة وهناك انتخابات وجاهزون لها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More