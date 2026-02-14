سلام التقى على هامش مؤتمر ميونخ رئيس وزراء هولندا والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، مع رئيس وزراء مملكة هولندا ديك شوف في استمرار الدعم الهولندي والأوروبي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية.



وأكد رئيس وزراء هولندا مشاركة بلاده في مؤتمر دعم الجيش المرتقب عقده في آذار. وبدوره شكر الرئيس سلام هولندا على دعمها المستمر للجيش، كما أعرب عن رغبة لبنان في تعزيز علاقاته مع هولندا في سائر المجالات.

كما التقى الرئيس سلام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، حيث أكد التزام لبنان استمرار التعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وجرى البحث في سبل التصدي للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في لبنان كما في فلسطين المحتلة، مطالباً مضاعفة الجهود للإفراج عن الاسرى اللبنانيين.

كذلك التقى سلام في ميونيخ المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كريستيان شتوكر، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الرئيس سلام أهمية المشاركة في المؤتمر المرتقب لدعم القوى المسلحة اللبنانية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع النمسا، كما شدد على ضرورة أن يلعب الأوروبيون دورًا أكبر في دعم مسارات الاستقرار في المنطقة.