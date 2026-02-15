دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أن "التماس هلال شهر رمضان للعام 1447هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ الموافق 17 شباط 2026م، استنادا الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".



وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال.