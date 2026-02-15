وزيرة التربية استقبلت السيناتور أوليفييه كاديك... وتأكيد على الدعم الفرنسي للبنان

إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور أوليفييه كاديك Olivier Cadic ممثل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، ترافقه المستشارة السيدة ناديا شعيا ، والمستشارة المساعدة لشؤون التعاون الثقافي واللغوي في السفارة الفرنسية في بيروت السيدة إيزابيل بيكو، في حضور مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية جوليان جلخ.



واجرت معه جولة أفق تناولت الأوضاع التربوية والتعاون اللبناني الفرنسي في مجال التربية والتعليم، وتم البحث في إمكان إطلاق مشروع تعاون بين المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية في التدريس.



وأكد السيناتور على الدعم الفرنسي للبنان وعلى القيم التربوية والثقافة التي تجمع الشعبين.