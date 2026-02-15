الأخبار
الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

أخبار لبنان
2026-02-15 | 04:13
الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية
الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس احد مدخل الصوم والذكرى الرابعة لانتقال المونسنيور توفيق بو هدير إلى بيت الآب، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية الأب فادي تابت، والآباء يوسف نصر، جورج يرق وميشال عبود، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور النائب نعمة افرام، عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، الأمينة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار هيام البستاني، عائلة المرحوم المونسنيور توفيق بو هدير، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.

وفي عظته، قال إن "الوطن ليس فكرة مجرّدة، بل عرس مشترك. إذا نقصت الخمرة، لا يكفي أن نشكو، بل يجب أن نرفع الحاجة إلى منبع الرجاء، وأن نملأ الأجران بما بين أيدينا من إرادة صالحة وجهد حقيقي. آنذاك لا يعود الحديث عن ندرة، بل عن فيض؛ لا عن عجز، بل عن قدرة؛ لا عن نهاية، بل عن بداية جديدة."

وأشار إلى أن "مدخل الصوم يذكّرنا بأن التغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية، لأن القلب المتحوّل هو أساس المجتمع المتجدّد."

أخبار لبنان

الوطن

مجرّدة

مشترك

والتغيير

الوطني

بتغيير

الذات

الشخصية

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-08

الراعي: الوطن ليس مجرد أرض بل هو شعب يحتاج إلى محبة وعدل وإخلاص

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-01

الراعي: السلام لا يُمنح جاهزًا بل يُبنى من الداخل من قرار وطنيّ جامع

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-28

الراعي: وطننا لا يحتاج فقط إلى خطابات بل إلى كلمات تُعاش تُترجم سياسات عادلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-15

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ "عشرين 30": تغيير اسم الوزارة اشارة لها مضمون فنحن نغيّر منهجية الوزارة ونقل فكرة أنّ الدولة تقدّم فقط مساعدات اجتماعية لمفهوم التنمية

LBCI
أخبار لبنان
11:46

الحريري يعيّن السيدة بهية نائبًا لرئيس "تيار المستقبل"

LBCI
أخبار لبنان
11:19

عبد الرحمن أحمد حندوش غادر مركز عمله في محلّة خلدة ولم يعد حتّى تاريخه...

LBCI
صحف اليوم
11:05

بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
آخر الأخبار
10:29

ترامب: الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بإرسال آلاف الأفراد إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-01

حشد من المؤمنين يجتمعون على أوتوستراد جونية - الكسليك منتظرين مرور البابا

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الانقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة لبرج الجدي في عام 2026 (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2026-02-14

مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:52

كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
04:13

الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

LBCI
آخر الأخبار
15:33

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
حال الطقس
02:45

استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:51

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
فنّ
12:00

بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
02:35

سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها

LBCI
أخبار لبنان
05:58

عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء

