عبد الرحمن أحمد حندوش غادر مركز عمله في محلّة خلدة ولم يعد حتّى تاريخه...

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود عبد الرحمن أحمد حندوش (مواليد عام 1999، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 10-02-2026، مكان عمله في محلّة خلدة، إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الضنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 490673-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

