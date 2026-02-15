الحريري يعيّن السيدة بهية نائبًا لرئيس "تيار المستقبل"

ترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعًا مشتركًا لأعضاء هيئة الرئاسة والمكتبين السياسي والتنفيذي في تيار المستقبل، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري، وجرى نقاش للأوضاع السياسية في البلاد والأوضاع الداخلية للتيار.



وفي بالمناسبة، أبلغ الرئيس الحريري المجتمعين قراره تعيين السيدة بهية الحريري نائبة لرئيس التيار.