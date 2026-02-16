حبيب أطلع وزير الدفاع على حركة القروض الإسكانية ومنسى نوه بما أُنجز

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في الوزارة، وتم عرض التطورات العامة في البلاد، ولا سيما ملف الإسكان.



وأطلع حبيب منسى بحسب بيان على "مشاريع مصرف الإسكان وحركة القروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما القروض الإسكانية للجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية، بالإضافة إلى المساعي القائمة لتأمين القروض المدعومة من الصناديق العربية والدولية".



ونوه منسى "بالنشاط الذي يقوم به مصرف الإسكان في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون"، مبدياً دعمه "لكل ما يصبّ في خدمة المواطن، ولا سيما تأمين مسكن لائق به".