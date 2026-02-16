مجلس الإنماء والإعمار يسلّم دفعة جديدة من الآليات لعدد من البلديات

أعلن مجلس الانماء والاعمار في بيان، أنه "سيجري بعد ظهر اليوم تسليم ٥٥ آلية شاحنات لجمع النفايات وصهاريج مياه وصهاريج لتنظيف الجور الصحية لمجموعة من البلديات وذلك في إطار مشروع ممول من منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تهدف الى تعزيز القدرات البلدية".



واشار الى أن "مشروع توريد هذه الآليات رسا على شركة "غرغور آسيا" بعد اجراء مناقصة لهذه الغاية وسيجري تسليم الآليات في مركز الشركة في البوار بحضور البلديات المستفيدة التي ستوقع على مستندات استلام هذه الآليات".