LBCI
LBCI

أبو فاعور طلب من محافظ البقاع تفعيل تعميم كشف الأبنية المتصدعة بعد تكرار الهزات

أخبار لبنان
2026-02-16 | 04:48
أبو فاعور طلب من محافظ البقاع تفعيل تعميم كشف الأبنية المتصدعة بعد تكرار الهزات
أبو فاعور طلب من محافظ البقاع تفعيل تعميم كشف الأبنية المتصدعة بعد تكرار الهزات

 أجرى النائب وائل أبو فاعور اتصالاً بمحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، على خلفية تكرار الهزات الأرضية خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات المركز اللبناني للجيوفيزياء، والتي تبيّن أن معظم مراكزها كانت في منطقة البقاع الغربي ومحيطها.

وخلال الاتصال، تمنى أبو فاعور على المحافظ إعادة التذكير بالتعميم الذي كان قد أصدره العام الماضي، والذي طلب بموجبه من بلديات البقاع إجراء كشف ميداني على الأبنية المتصدعة أو الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة تفادياً لأي أضرار محتملة قد تنتج عن هزات أرضية مستقبلية.

أخبار لبنان

فاعور

محافظ

البقاع

تفعيل

تعميم

الأبنية

المتصدعة

تكرار

الهزات

الحريري استقبل السفير المصري
"كهرباء لبنان" تستمر بنزع التعديات عن الشبكة في المناطق والحصيلة ٢٣٣ محضرا بين ١٠ الحالي و١٢ منه
LBCI السابق

