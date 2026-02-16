وزارة الاقتصاد تواصل جولات "سوا بالصيام" في النبطية لضبط الأسعار وسلامة الغذاء

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية، على المؤسسات التجارية والمخازن ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضار والافران والحلويات عملاً بتوجيهات وزير الاقتصاد عامر البساط والمدير العام محمد أبو حيدر بخصوص السلة الغذائية تحت عنوان مبادرة "سوا بالصيام"، وذلك في نطاق بلدات شوكين ميفدون زوطر الشرقية وزوطر الغربية وعدشيت والقصيبة وبريقع وكفرصير وقاقعية الجسر قضاء النبطية وبلدة الخلوات قضاء حاصبيا.



وخلال الجولات، تم توجيه إنذارات وتنبيهات لجميع التجار بضرورة الالتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارة المتعلقة بإعلان الأسعار، وحيازة الفواتير، والحفاظ على النظافة، والتخزين السليم، وتطبيق معايير السلامة.



كما تم التشديد على أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين، من خلال تسطير محاضر ضبط، وردع من يرفع الأسعار عشوائياً أو يعرض ويبيع بضاعة لا تستوفي شروط سلامة الغذاء، خصوصاً اللحوم المبردة غير المعلنة للمستهلك.



وستستكمل الجولات في باقي مناطق وأقضية المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين ومكافحة الغش التجاري.

