وزير الداخلية: قطار الانتخابات انطلق!

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن قطار الانتخابات النيابية انطلق وفقا للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في مجلس النواب.وقال قبيل جلسة مجلس الوزراء: "كلنا نسعى للتوافق ومن هذا المنطلق طلبنا رأي هيئة التشريع والاستشارات".وأوضح أن رأي هيئة التشريع والاستشارات غير ملزم لكن مخالفته تتطلب تعليلا رسميا بحسب نظام وزارة العدل.