المجموعات الاغترابية: رأي هيئة التشريع خطوة مفصلية تُكرّس مبدأ المساواة بين اللبنانيين أينما وجدوا

أخبار لبنان
2026-02-16 | 09:28
المجموعات الاغترابية: رأي هيئة التشريع خطوة مفصلية تُكرّس مبدأ المساواة بين اللبنانيين أينما وجدوا
المجموعات الاغترابية: رأي هيئة التشريع خطوة مفصلية تُكرّس مبدأ المساواة بين اللبنانيين أينما وجدوا

رحبت مجموعات الاغتراب اللبناني، برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أكّد "ضرورة حماية حقهم الطبيعي والدستوري بالاقتراع، وعلى إمكانية تنظيم اقتراعهم وفقا لدوائر قيدهم الانتخابية لاختيار كامل أعضاء مجلس النواب في ظلّ الظروف الحالية، أي الـ128 نائباً، أسوةً بالمقيمين في لبنان".

ورأت في هذا الرأي "خطوةً مفصلية تُكرّس مبدأ المساواة بين اللبنانيين أينما وجدوا، وتعيد تصويب مسار المشاركة الديمقراطية بما ينسجم مع الدستور وروح الشراكة الوطنية". 

وقالت في بيان: "ان هذا الموقف القانوني يرسخ دور الاغتراب بوصفه شريكًا كاملًا في القرار الوطني والحياة السياسية، لا مجرّد داعم اقتصادي أو معنوي، ويبدد أي التباس حول نطاق حق الاقتراع بما يضمن وضوح القاعدة الانتخابية وعدالة التمثيل في الاستحقاقات المقبلة. ويأتي هذا الرأي ليعيد المسألة إلى أصلها الصحيح بوصفها مسألةً حقوقيةً تتصل بضمان الحقوق السياسية للبنانيين المقيمين وغير المقيمين، بعيدا عن أي تجاذب سياسي".

وأكدت المجموعات الاغترابية أن "تعقيدات هذا الملف لا تعود إلى غموضٍ قانوني فحسب، بل إلى تعطّل المسار التشريعي، ولا سيما بفعل عدم إتاحة المجال للهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل القانون وإنهاء مسألة المقاعد الستة. فقد جرى إعداد اقتراح قانون لإلغاء هذه المقاعد بالتعاون بين مجموعات اغترابية وعدد من النواب، كما أحالت الحكومة مشروع قانون يصب في السياق نفسه، إلا أن هذه المسارات لم تُستكمَل ولم تُبتّ مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، نتيجة قرار رئيس المجلس لعدم دعوة الهيئة العامة إلى مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها".

وتمنت المجموعات الاغترابية على الحكومة اللبنانية، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين، "الأخذ بمضمون الاستشارة لضمان ممارسة غير المقيمين لحقّهم في الاقتراع في الخارج". ودعت مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية والتشريعية، والقيام بواجبه عبر اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة، لتأكيد ما ورد في الاستشارة وتأمين الإطار القانوني الواضح لتطبيقه، بما يحفظ الحقوق ويصون العملية الديمقراطية من أي التباس أو اجتهاد مخالف".

وقالت: "إن اللبنانيين في الاغتراب كانوا وسيبقون جزءًا لا يتجزّأ من النسيج الوطني، ومشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية حق ثابت غير قابل للتجزئة أو الانتقاص. وعليه، فإننا نؤكد استمرارنا في متابعة مفاعيل هذا الرأي وترجمته واقعًا عمليًا في الاستحقاقات المقبلة."

المجموعات الموقّعة: 

شبكة الاغتراب اللبنانيTLDN ، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحارDLO، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، اتحاد الجاليات اللبنانية في أوروبا، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،Global Lebanese AllianceLatin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope.

أخبار لبنان

الاغترابية:

التشريع

مفصلية

تُكرّس

المساواة

اللبنانيين

أينما

وجدوا

قائد الجيش استقبل السيناتور الأميركية Elissa Slotkin... وهذا ما جرى بحثه
وزير الداخلية: قطار الانتخابات انطلق!
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-30

المجموعات الاغترابية: دعوة الهيئات الناخبة تسبق إنصاف المغتربين وندعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-15

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: إطلاق تطبيق وزارة الصحة خطوة مفصلية لتعزيز التحقق من الدواء

LBCI
خبر عاجل
08:42

وزير الداخلية قبيل جلسة مجلس الوزراء: كلنا نسعى للتوافق ومن هذا المنطلق طلبنا رأي هيئة التشريع والاستشارات وهو غير ملزم لكن مخالفته تتطلب تعليلا رسميا بحسب نظام وزارة العدل

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

رسالة إلى بري من المجموعات الاغترابية لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين

LBCI
أخبار لبنان
11:13

مكي أطلق مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان" بتمويل ايطالي

LBCI
أخبار لبنان
11:11

الجيش تسلم آليات حفر هبة من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
11:09

رئيس الجمهورية تابع مع وزير الخارجية شؤوناً ديبلوماسية ودعا السيناتورة سلوتكين كي تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

LBCI
أخبار لبنان
10:10

البساط خلال ورشة عمل في السرايا: الإصلاح لم يعد يقاس بإقرار القوانين بل بآليات التفعيل والتنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
07:12

سلام لـ"بلومبرغ": الحكومة منفتحة على توسيع دورها في "الميكانيزم" وتعزيز الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غدا

LBCI
منوعات
11:02

بعد اختفائها لسنوات… عُثر على جثتها المتيبسة في قبو منزلها: ابنتها أخفت الوفاة والسبب صادم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:01

لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:56

"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان

LBCI
آخر الأخبار
04:08

رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة

LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
03:37

توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين

LBCI
أخبار لبنان
07:17

معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع

LBCI
صحف اليوم
00:25

رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)

LBCI
حال الطقس
01:27

طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟

LBCI
خبر عاجل
07:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 16-2-2026

