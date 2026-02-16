قائد الجيش استقبل السيناتور الأميركية Elissa Slotkin... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور Elissa Slotkin مع وفد مرافق بحضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وتناول البحث التطورات في لبنان، إضافة إلى الأوضاع العامة في المنطقة.