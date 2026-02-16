قاسم: أداء الحكومة مسؤول بشكل ما عن طمع العدو... ولا نريد الحرب لكننا جاهزون للدفاع

اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أداء الحكومة مسؤول بشكل ما عن طمع العدو من خلال التنازلات المستمرة.



وقال قاسم في خلال المهرجان التكريمي الذي يقيمه الحزب في ذكرى الشهداء القادة: عباس الموسوي، راغب حرب وعماد مغنية: "صابرون حتى الان لان الدولة هي المسؤولة ورعايةً لمجتمعنا ووطننا في هذه المرحلة الحساسة".



وشدد على أن هذه الحال لا يمكن أن تستمر، قائلا: "أما متى وكيف وما هي المستجدات التي تغير هذا الواقع سنترك للوقائع أن تروي الحكاية".



وأكد أن مسؤولية المقاومة هي مسؤولية الدولة والجيش والشعب وأن الاحتلال أينما كان يستدعي ان تكون هناك مقاومة من أجل طرده.



وقال: "نحن مقاومة وطنية قومية إسلامية وإنسانية ولا يمكن تجزئتها".



وأضاف: "لا تستهينوا بما يفعله الاحتلال في غزة اليوم ولا بضم الضفة الغربية وأميركا شريك كامل في هذه العمليات".



وتابع: "لا نريد مساعدة العالم وبامكاننا النهوض ببلدنا بحسب امكاناتنا وسنجد من له مصلحة معنا من الدول ونتفق معه وما هذه المساعدة التي تجعل بلدنا لقمة سائغة في فم اسرائيل؟".



وشدد قاسم على أن حزب الله لا يريد الحرب ولا يسعى اليها ولكنه لن يستسلم وجاهز للدفاع.



وقال: "كل الخذي والعار ان يدعو البعض الى الفتنة وقتال الجيش لشريحة من المقاومة لانه موعود بمكتسبات وجوائز".

















