بري بحث مع الرئيس الإلماني تطورات لبنان والمنطقة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية فرانك والتر شتاينماير والوفد المرافق تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات اللبنانية الالمانية .



وقد حضر اللقاء، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الألماني لدى لبنان كورت جورج شتوكل وسفيرة لبنان لدى ألمانيا عبير علي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان .



وشكر الرئيس بري للرئيس الألماني شتاينماير وألمانيا "دعمهما للبنان وخاصة الجيش وقوات اليونيفيل والمساهمة في الكثير من المشاريع الانمائية".



وشدد على "ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لإلزام إسرائيل وقف إعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني من عام 2024، والذي إلتزمه لبنان منذ اللحظة الأولى بشكل كامل".



وأكد رئيس المجلس "أن لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالإحتلال الإسرائيلي لأرضهم ولا يمكن أيضا الرضوخ تحت وطأة الإنتهاكات والاعتداءات اليومية" .



بدوره، الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، أكد "إستمرار ألمانيا بدعمها للبنان في كافة المجالات وأنها دائما ستكون إلى جانبه رافضاَ الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية" .