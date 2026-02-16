الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحريري التقى سفيرة النروج ونوابا وهيئات

أخبار لبنان
2026-02-16 | 12:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحريري التقى سفيرة النروج ونوابا وهيئات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الحريري التقى سفيرة النروج ونوابا وهيئات

عرض الرئيس سعد الحريري مع سفيرة النرويج في لبنان، Hilde Haraldstad، الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

وحضر اللقاء في "بيت الوسط" المستشاران غطاس خوري وهاني حمود.

والتقى الرئيس الحريري السيد توفيق سلطان، في حضور نائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري.

كما التقى الرئيس الحريري محافظ بيروت مروان عبود وعرض معه أوضاع العاصمة وشؤونها.

في سياق متصل، بحث مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في أوضاع الشركة.

واستقبل وزير الصحة السابق الدكتور فراس الأبيض وبحث معه الأوضاع العامة.

كذلك، استقبل الرئيس الحريري رئيس حزب الهنشاك فانيك داكسيان على رأس وفد من اللجنة التنفيذية للحزب، في حضور النائب السابق سيرج طور سركيسيان، وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة المحلية.

ثم استقبل الرئيس الحريري نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب سيمون أبي رميا، ألان عون وإبراهيم كنعان وعرض معهم المستجدات.

بعد اللقاء، قال عون: "كانت مناسبة للتحدث في العديد من الملفات الدسمة، منذ آخر لقاء في العام الماضي، والتحديات القائمة على المستوى الداخلي. وقد تقاطعنا حول العديد من الأمور بالنسبة للمرحلة المقبلة، سواء حصلت الانخابات النيابية أم لم تحصل، فإن الهم مشترك بشأن كل الملفات المطروحة". 

واضاف: "لدينا هم واحد وهو بناء الدولة وتطبيق الدستور بالكامل وكل التحديات التي تواجه لبنان اليوم، إن كانت خارجية أو داخلية، وعلى اللبنانيين أن يتكاتفوا للخروج منها".

وأوضح "نعول على الاعتدال، الذي يمثله الرئيس الحريري على المستوى السني، ونعتبر أن كل قوى الاعتدال في لبنان يجب أن تبقى متقدمة، بكل المكونات اللبنانية، كي نحافظ على وحدة البلد. بالمقابل، فإن بالتطرف أو الانعزال، لا يمكن للبنان الواحد أن يستمر".

وأعلن "اتفقنا على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وإن شاء الله سنبقى بتعاون مستمر معه ومع فريقه، وعلى انسجام كبير بالنسبة لقراءتنا للمرحلة المقبلة في ما هو مطلوب منا ومنه ومن تيار المستقبل في المرحلة المقبلة".

ثم استقبل الرئيس الحريري النائب السابق سمير الجسر يرافقه نجله رجل الأعمال غسان الجسر.

ومساء، استقبل الرئيس الحريري رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يرافقه نجله النائب طوني فرنجية وعرض معه آخر التطورات.

بعد اللقاء، قال فرنجية: "تداولنا بمختلف الأمور، كلٌ بحسب المعطيات والأجواء التي لديه، قيّمنا المرحلة وتوصلنا إلى أنها بالتأكيد، ليست أفضل المراحل التي مرت على لبنان، إلا أن ما نتفق عليه وما يشدد عليه دولته هو تفاؤله تجاه المستقبل، وكلنا نرى أن المستقبل سيكون إن شاء الله أفضل في هذا البلد لنا جميعا، وخاصة لأولادنا وأحفادنا، ونأمل أن تكون هذه المرحلة الصعبة مرحلة تغيير تاريخي للمنطقة نحو الأفضل، وليس للمراوحة التي كنا نعيش فيها كل هذه السنين".

وعندما سئل عن امكانية حصول تعاون انتخابي بين  تيار المستقبل وتيار المردة، أجاب: "أولا، في ما خص الدائرة التي نحن فيها، فإن لتيار المستقبل وجود فيها، لكن ليس لدينا مرشح عن الطائفة السنية. أما في الدائرة الثانية في عكار وطرابلس فهناك مرشحون سنيون. ونحن سبق أن نسقنا في الكثير من الانتخابات مع تيار المستقبل على المستوى النقابي وغيره، ونترك الأمور للمرحلة القائمة، ولا نريد أن نحرج الرئيس الحريري بهذا الموضوع، إنما العلاقة الشخصية والصداقة التي بنيت في السنوات الأخيرة تؤثر كثيرا في هذا الموضوع. والرئيس الحريري يعرف المودة الكبيرة التي نحملها تجاهه، ونعرف مودته تجاهنا، أما الأمور السياسية الكبيرة فتُبحث بوقتها".

وكان الرئيس الحريري قد التقى كل من النواب السابقين عمار حوري وعاطف مجدلاني، نزيه نجم، زياد القادري، نبيل دي فريج، غازي يوسف، عاصم عراجي وخضر حبيب وبحث معهم التطورات.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التقى

سفيرة

النروج

ونوابا

وهيئات

LBCI التالي
المكتب الإعلامي لسلام: إخلاء 21 مبنى متصدعا في طربلس ومغادرة 229 عائلة وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية
مخفر رشميا يوقف أربعة أشخاص بجرم تأليف عصابة سرقة كابلات كهربائيّة ودخول البلاد خلسة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-13

الحريري سيقارب الإنتخابات والتقى سفراء

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-13

الحريري يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-13

الرئيس سعد الحريري يلتقي النائب السابق ميشال فرعون

LBCI
آخر الأخبار
05:05

الرئيس سعد الحريري استقبل سفير البرازيل تارسيزيو كوستا في حضور نائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود وجرى عرض لآخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:46

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
آخر الأخبار
09:32

قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى اليها ولكننا لن نستسلم وجاهزون للدفاع

LBCI
آخر الأخبار
15:22

روني شطح لـ"عشرين 30": لا أعتقد أن الكلام يشكّل حلًا ومحاولات الرئيس جوزاف عون للحوار لم تكن مصممة للنجاح بل كانت مضيعة للوقت

LBCI
آخر الأخبار
15:23

روني شطح لـ"عشرين 30": مرسوم الحكومة موجود لكن لا أرى أي تقدم لبناني نحو جعل هذا الموضوع الهدف الرئيسي للحكومة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصير الإنتخابات النيابية بين مجلس النواب والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

التقرير الشهري المتعلق بتطبيق خطة الجيش لحصر السلاح ورواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-2-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
03:37

توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:27

طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله

LBCI
منوعات
11:46

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
أخبار لبنان
07:17

معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع

LBCI
صحف اليوم
00:25

رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
07:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More