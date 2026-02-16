الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت

أعلن وزير الاعلام المحامي بول مرقص أن مجلس الوزراء قرر إعطاء الموظفين 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين على أساس القيمة التي كانت مُقررة عام 2019



كما أنه الغى مجلس الوزراء الرسم المُحتسب سابقاً على مادة المازوت.



وأوضح الوزير مرقص أنّ الزيادة على الرواتب هي بمثابة تعويض شهري على اساس الراتب ولا تدخل في أساس صلب الراتب.



وأشار الوزير مرقص الى أنه تلافيًا لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي.

كذلك، ذكر الوزير مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن "المجلس أخذ العلم بتقرير الجيش الشهري حول حصر السلاح في كل المناطق اللبنانية".



وأشار الى أن" رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أبلغ مجلس الوزراء أنه طلب من الرئيس الألماني الضغط على اسرائيل للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار وهو أكد أن حضور الدولة في الجنوب سيبقى دائما".



وقال إنه "يعود لمجلس النواب تحديد مصير الدائرة 16 ورئيس الجمهورية أكد إجراء الإنتخابات في موعدها".



وأوضح الوزير مرقص أن رئيس الحكومة شدد خلال الجلسة على أن" الزيارة التي قام بها إلى الجنوب ليست موسمية إنما الدولة ذهبت إلى الجنوب كي تبقى وأنه سيبقى على اطلاع على مسار كل المشاريع الإنمائية التي أُقرّت".

كما أعلن مرقص أن مجلس الوزراء أقر التفرغ لاساتذة الجامعة اللبنانية، على أربع دفعات والأسماء ستعرضها وزيرة التربية على مجلس الوزراء في جلسات لاحقة.







