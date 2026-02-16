مروان حمادة: متفائل بعهد الرئيس عون والرئيس سلام... واخشى من انتخابات "بمن حضر" تعيد حزب الله بنفس الأعداد

رأى النائب مروان حمادة أن "أحد الأخطاء المميتة لحركة 14 آذار والتي أسّست لما جرى بعدها هو التحالف الرباعي لكن كنا بحاجة إليه لعودة زعماء المسيحيين من المنفى والسجن".



واعتبر، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـ LBCI، أنه "حصل خطآن كبيران: الأول عدم الإصرار على متابعة المحكمة الدولية وتوسيعها لتشمل كل الاغتيالات، والثاني التسوية القاتلة التي أفضت إلى انتخاب ميشال عون ما وضع حزب الله في صلب السلطة".



في سياق متصل، أوضح حمادة أن "أول مرة أصوّت لرئيس للجمهورية كانت هذه المرة للرئيس جوزاف عون وشعرت كأنني تصرّفت كلبناني أولًا وعربي وكإبن 14 آذار".



وأشار إلى أنه "متفائل بعهد الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام فهما يعيدان تصويب العلاقات العربية وإعادة لبنان إلى الحضن الدولي إلى جانب قرار حصر السلاح وإطلاق مسار الإصلاح حتى لو كان بطيئًا لكن النية موجودة والخطوات مرصودة".



وفي ملف الانتخابات، قال: "لست مع إلغاء الانتخابات لكنني أخشى أن تُجرى بمن حضر أي مع تغييب المغتربين ما قد يعيد حزب الله إلى مجلس النواب بنفس الأعداد إن لم يكن أكثر".



وأضاف: "يجب عقد جلسة لمجلس النواب لبحث قانون الانتخاب لأنه إذا جرت الانتخابات وعادت القوى نفسها فستؤثر على عمل الرئيس جوزاف عون في حصر السلاح وتطبيق اتفاق الطائف وتعديل قانون الانتخاب واستكمال مسار الإصلاح".



وشدد على أنه "على حزب الله أن يدرك أن لا مفر من تسليم السلاح مقابل ضمان الدولة لمكانة الحزب في الادارة والمجلس النيابي والحياة السياسية ولا يمكن حصر السلاح بالقوة".



ولفت الى أنه "أول مرة أصوّت لرئيس جمهورية كانت للرئيس جوزاف عون لكن خاب أملي في الحكومة بين القرارين الأول والثاني لحصر السلاح وعلى المرحلة الثانية أن تطبَّق للوصول إلى وحدة لبنان وإلّا ستُكمل إسرائيل خطتها بإلغاء الجنوب".

