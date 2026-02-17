الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع في سرايا طرابلس لمواكبة إخلاء سكان المباني المتصدعة وتأمين بدائل سكنية
أخبار لبنان
2026-02-17 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
اجتماع في سرايا طرابلس لمواكبة إخلاء سكان المباني المتصدعة وتأمين بدائل سكنية
ترأست محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعا موسعا في سرايا طرابلس، شارك فيه رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيسة قسم المحافظة القائمقام ربى الشفشق، رئيس رابطة مخاتير طرابلس حسام التوم، وعدد كبير من مخاتير المدينة، خصص لبحث سبل مواكبة عملية إخلاء السكان من المباني المتصدعة والمناطق الخطرة في طرابلس.
تركز النقاش على الدور المحوري للمختار في الوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين جراء إخلاء منازلهم، ولا سيما في ظل الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة.
وأكدت الرافعي في مستهل اللقاء أهمية التنسيق الكامل بين المحافظة والبلدية والمخاتير لضمان تنفيذ قرارات الإخلاء بصورة منظمة وفعالة، بما يحفظ السلامة العامة ويصون كرامة الأهالي. وشددت على ضرورة مواصلة متابعة عمليات الإخلاء من المباني المصنفة والتي تشكل خطرا على حياة المواطنين، وتفعيل دور المختار في التواصل المباشر مع السكان لإقناعهم بضرورة المغادرة حفاظا على حياتهم، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر على العائلات المتضررة والمدينة.
وأكد المجتمعون أهمية تأمين بدائل سكنية للأسر المتضررة عبر مساعدتهم بايجاد بيوت للإيجار بأسعار معقولة، منعا لأي استغلال أو تضخم في بدلات الإيجار، مع تكليف المخاتير بالمساهمة في مساعدة الأهالي على إيجاد مساكن مناسبة، والإبلاغ عن أي مبنى متصدع أو معرض للخطر لاتخاذ الإجراءات الفورية بشأنه.
بدوره، قدم الدكتور كريمة عرضا مفصلا أمام المخاتير، شرح فيه المراحل المتكاملة لعملية الإخلاء، بدءا من الكشف الفني على الأبنية المتصدعة وتقييم درجة خطورتها، مرورا بإبلاغ السكان وإنذارهم أصولا، وصولا إلى تنفيذ الإخلاء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأكد كريمة أن "البلدية تواكب العائلات المتضررة خطوة بخطوة، سواء عبر السعي إلى تأمين سكن موقت لها"، مشددا على أن "سلامة المواطنين تبقى الأولوية المطلقة، وأن البلدية لن تدخر جهدا في حماية الأرواح وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي للأسر المتضررة".
كما شرح دور المختار واهميته في هذا الملف، بوصفه "حلقة الوصل الأساسية بين المحافظة والبلدية والأهالي، بحكم قربه من الناس ومعرفته الدقيقة بأوضاعهم الاجتماعية والسكنية. فمن الضروري ان يواكب عمليات الإخلاء ميدانيا، ويشرح للسكان خطورة البقاء في الأبنية المتصدع، ويسهم في إقناعهم بضرورة التزام الإجراءات حفاظا على سلامتهم".
اضاف: "كما من الضروري ان يتولى توثيق أوضاع العائلات المتضررة، والمساعدة في إرشادها إلى البدائل السكنية المتاحة، والإبلاغ عن أي مبنى يشتبه بتصدعه وخطورته على السكان، بما يعزز سرعة التحرك ويكرس شراكة فاعلة في حماية المجتمع المحلي".
بدوره، أكد رئيس الرابطة حسام التوم أن "الرابطة ومخاتير المدينة يضعون كامل إمكاناتهم بتصرف المحافظ والبلدية، وأن هذه المرحلة تتطلب تنسيقا كاملا وتشابك الأيدي بهدف الوقوف إلى جانب أهلنا والمساهمة في معالجة ملف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وهذه الأبنية تحتاج إلى ترميم وإخلاء السكان منها، والوقوف إلى جانبهم وإعطائهم حقوقهم كاملة وبكرامة".
وأوضح أن "هذا الاجتماع يهدف إلى تنظيم آلية واضحة لحصر أسماء أصحاب المباني والمستأجرين المقيمين فيها، منعا لأي التباس أو تجاوز، والتأكيد على أن إخلاء أي مبنى لا يجوز أن يتمّ على حساب حقوق المستأجرين أو بصورة تعسفية. وقال: "ليس مقبولا أن يطلب من المستأجر مغادرة المنزل من دون ضمان حقه وكرامة عائلته، ويجب أن تصان حقوق الجميع".
وشدد التوم على أن "رابطة المخاتير ستكون سندا للمحافظة والبلدية في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، مؤكدا أن المخاتير يشكلون صلة الوصل بين الدولة والمواطن، فهم "صوت المواطن لدى الدولة، وضمانة الدولة لدى المواطن"، ويتولون نقل الهواجس بصدق وأمانة، والعمل على تهدئة المخاوف وتوضيح الحقائق".
ختم بالتأكيد أن "التعاون القائم مع المحافظة والبلدية يشكل ركيزة أساسية لمعالجة هذا الملف بحزم ومسؤولية، مثنيا على متابعة المحافظ الرافعي والدكتور كريمة والمهندس زمرلي وحرصهم الدائم على خدمة المدينة وأهلها، بما يعزز الثقة بالإدارة العامة والسلطات المحلية ويكرس حماية حقوق المواطنين".
وخلص المجتمعون إلى جملة توصيات أبرزها: الاستمرار في متابعة عمليات الإخلاء من المناطق الخطرة في طرابلس، تعزيز دور البلدية في احتضان الأهالي والتواصل معهم، وتأمين شبكة دعم سكني تحول دون تفاقم الأعباء الاجتماعية، بما يرسّخ مقاربة وقائية شاملة تضع سلامة المواطنين في صدارة الأولويات.
أخبار لبنان
سرايا
طرابلس
لمواكبة
إخلاء
المباني
المتصدعة
وتأمين
بدائل
سكنية
التالي
سلام يترأس اجتماعا في مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
"التيار الوطني الحر": السلطة فشلت في إيجاد حلّ عادل ومتكامل لمشكلة المالية العامة والقطاع العام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-09
سلام بعد اجتماع السراي: إخلاء 114 مبنى مهددًا في طرابلس وتأمين بدل إيواء
أخبار لبنان
2026-02-09
سلام بعد اجتماع السراي: إخلاء 114 مبنى مهددًا في طرابلس وتأمين بدل إيواء
0
أمن وقضاء
2026-02-08
السفير البابوي ينقل تضامن البابا مع طرابلس ويعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة في طرابلس
أمن وقضاء
2026-02-08
السفير البابوي ينقل تضامن البابا مع طرابلس ويعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة في طرابلس
0
أخبار لبنان
2026-02-08
رئيس الجمهورية تابع مع وزير الداخلية عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار في طرابلس: لتأمين الإيواء للسكان
أخبار لبنان
2026-02-08
رئيس الجمهورية تابع مع وزير الداخلية عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار في طرابلس: لتأمين الإيواء للسكان
0
أخبار لبنان
2026-02-12
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
أخبار لبنان
2026-02-12
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
0
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
0
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
0
أخبار لبنان
06:30
جابر: 50% من الموازنة للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين الأموال
أخبار لبنان
06:30
جابر: 50% من الموازنة للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين الأموال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-11
الكتائب: حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير في التسلط على قرار الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-11-11
الكتائب: حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير في التسلط على قرار الدولة اللبنانية
0
آخر الأخبار
06:26
الخارجية الإيرانية: دخلنا في تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي
آخر الأخبار
06:26
الخارجية الإيرانية: دخلنا في تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي
0
أخبار دولية
2025-12-23
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" عبر الاستيطان الجديد في الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-12-23
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" عبر الاستيطان الجديد في الضفة الغربية
0
خبر عاجل
06:07
جابر: صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة
خبر عاجل
06:07
جابر: صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
0
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
0
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
4
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
5
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
6
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
7
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
8
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More