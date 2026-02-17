الأخبار
سلام يترأس اجتماعا في مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

أخبار لبنان
2026-02-17 | 03:26
مشاهدات عالية
سلام يترأس اجتماعا في مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
0min
سلام يترأس اجتماعا في مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

وصل رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، حيث يرأس اجتماعا، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس المنطقة حسان ضناوي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة وأعضاء هيئة المنطقة.

أخبار لبنان

يترأس

اجتماعا

المنطقة

الاقتصادية

الخاصة

طرابلس

