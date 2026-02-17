الأخبار
سلام يترأس اجتماعا في مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
أخبار لبنان
2026-02-17 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام يترأس اجتماعا في مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
وصل رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، حيث يرأس اجتماعا، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس المنطقة حسان ضناوي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة وأعضاء هيئة المنطقة.
أخبار لبنان
يترأس
اجتماعا
المنطقة
الاقتصادية
الخاصة
طرابلس
التالي
وزير الصناعة يُمهل المؤسسات غير المرخّصة حتى 15 نيسان 2026 لتسوية أوضاعها
اجتماع في سرايا طرابلس لمواكبة إخلاء سكان المباني المتصدعة وتأمين بدائل سكنية
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
07:18
الرئيس جوزاف عون استقبل وفداً من "منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني" ضمّ زكي طه وحاتم الخشن ومحمود قميحة وزهير هواري الذين قدّموا له كتاب "الرؤية الوطنية لأزمة البلد وهواجس اللبنانيين حول مستقبل وطننا في هذه اللحظة الدقيقة والخطيرة"
آخر الأخبار
07:18
الرئيس جوزاف عون استقبل وفداً من "منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني" ضمّ زكي طه وحاتم الخشن ومحمود قميحة وزهير هواري الذين قدّموا له كتاب "الرؤية الوطنية لأزمة البلد وهواجس اللبنانيين حول مستقبل وطننا في هذه اللحظة الدقيقة والخطيرة"
0
آخر الأخبار
07:17
الرئيس جوزاف عون استقبل النائب السابق فارس سعيد وعرض معه الأوضاع العامة
آخر الأخبار
07:17
الرئيس جوزاف عون استقبل النائب السابق فارس سعيد وعرض معه الأوضاع العامة
0
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
0
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
0
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
0
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
0
أخبار لبنان
06:30
جابر: 50% من الموازنة للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين الأموال
أخبار لبنان
06:30
جابر: 50% من الموازنة للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين الأموال
أخبار لبنان
2025-11-11
الكتائب: حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير في التسلط على قرار الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-11-11
الكتائب: حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير في التسلط على قرار الدولة اللبنانية
0
آخر الأخبار
06:26
الخارجية الإيرانية: دخلنا في تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي
آخر الأخبار
06:26
الخارجية الإيرانية: دخلنا في تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي
0
أخبار دولية
2025-12-23
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" عبر الاستيطان الجديد في الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-12-23
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" عبر الاستيطان الجديد في الضفة الغربية
0
خبر عاجل
06:07
جابر: صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة
خبر عاجل
06:07
جابر: صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
0
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
0
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
4
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
5
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
6
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
7
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
8
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
