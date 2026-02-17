سلام يترأس اجتماعا في مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

وصل رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، حيث يرأس اجتماعا، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ورئيس المنطقة حسان ضناوي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة وأعضاء هيئة المنطقة.