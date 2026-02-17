سلام: نتصدى للإهمال في طرابلس...واضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكن...

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في زيارته الى المنطقة الاقتصادية في طرابلس، أن "الحكومة باشرت بدراسة خطط إسكانية لإعادة إعمار المباني التي تحتاج إلى هدم".



وقال من مرفأ طرابلس "مراكز الإيواء مؤقتة فقط والناس ستعود إلى بيوتها وقد بدأ بعض المتضرّرين بالاستفادة من بدل الإيواء أو الإقامة لدى أقاربهم والخيار يعود لهم".



واضاف "نتصدى للإهمال في طرابلس عبر إطلاق مشاريع في مقدّمها المنطقة الاقتصادية الخاصة والمطلوب تفعيلها وعبر تفعيل معرض رشيد كرامي وإعادة تشغيل مطار رينيه معوّض".



وعلى مقلب الجسلة الحكومية يوم أمس، وقرار رفع الضريبة TVA 1% بالاضافة الى رفع سعر البنزين، أوضح سلام أن "مجلس الوزراء يريد أن تصل حقوق موظفي القطاع العام إلى أصحابها ونسعى إلى تحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإصدار أوامر تحصيل للكسارات وإعادة دراسة الأملاك البحرية إضافة إلى اعتماد TVA يطال الأغنياء".



واضاف " اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة".