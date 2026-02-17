الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كنعان بعد لقائه بري: الإجراءات للقطاع العام ضرورية شرط عدالتها والتضحية بحقوق المودعين غير واردة

أخبار لبنان
2026-02-17 | 04:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كنعان بعد لقائه بري: الإجراءات للقطاع العام ضرورية شرط عدالتها والتضحية بحقوق المودعين غير واردة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كنعان بعد لقائه بري: الإجراءات للقطاع العام ضرورية شرط عدالتها والتضحية بحقوق المودعين غير واردة

 زار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وقال اثر اللقاء:" الإجراءات الاستثنائية لتأمين بعض حقوق القطاع العام بعد سنوات من المعاناة اكثر من ضرورية شرط أن تكون مدروسة وعادلة ولا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى فيدفع كلفتها مرة أخرى المواطن اللبناني من القطاعين العام والخاص".

واشار الى ان الإصلاحات المالية وقانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية  يتطلبان دراسة متأنية تحفظ الحقوق وتضمن امكانية التطبيق والإيفاء لاسيما بالنسبة لقانون الفجوة الذي لم يبقَ أحد بالخارج والداخل لم يعترض عليه".

وقال:"سنحمل كرة النار كالعادة بخاصة في هذه الضروف الصعبة ولكن التضحية بحقوق المودعين والناس غير واردة".

 وعن موضوع الانتخابات  شدد على" احترام الدستور والمؤسسات قبل بضعة أسابيع من الانتخابات وإلا فعن أي ديموقراطية نتكلم؟".

أخبار لبنان

لقائه

الإجراءات

للقطاع

العام

ضرورية

عدالتها

والتضحية

بحقوق

المودعين

واردة

LBCI التالي
وزير الطاقة: اعترضنا على زيادة البنزين والـTVA والحل بتحسين الجباية
سلام: نتصدى للإهمال في طرابلس...واضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكن...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

اللقاء الديمقراطي يجتمع برئاسة تيمور جنبلاط وأبو الحسن: نتمسّك بحقوق المودعين وسنشارك في الجلسة التشريعية غدًا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام يحث طهران على عدم الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-30

وفد من رابطة المودعين بعد لقاء سلام يؤكد دعم مشروع قانون الانتظام المالي وحماية الذهب الوطني

LBCI
اقتصاد
2026-01-21

كنعان بحث في الاصلاحات المالية مع موفد ماكرون وأكد حق المودعين في استرداد ودائعهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-09

السفارة الفرنسية: نقف إلى جانب لبنان ومدينة طرابلس بشكل خاص

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-08

السفير البابوي ينقل تضامن البابا مع طرابلس ويعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
09:06

عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-11

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:15

احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة

LBCI
أخبار دولية
06:33

إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
حال الطقس
03:16

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More